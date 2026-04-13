Hygienici upozorňujú na spornú zložku v omáčke, ktorej vzorku analyzovali v predajni Terno.
Ako informoval Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR na svojom webe, kontrola prebehla v prevádzke spoločnosti PPP Terno real estate s. r. o. vo Veľkom Bieli (okres Senec).
Informácie o stiahnutej omáčke:
- Názov: „Omáčka na varenie pre Butter Chicken (Hotová indická omáčka)“,
- Výrobná dávka: 2504072,
- Dátum spotreby: 30.09.2026,
- Krajina pôvodu: India, Vimal Agro Products Pvt Ltd, Near GIDC, Bardoli 394 601, India.
Našli v nej nepovolenú látku
Ako uviedli hygienici, v indickej omáčke zistili prítomnosť nepovolenej látky asafoetida. Odvolali sa pritom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) o nových potravinách.
Článok 6 tohto nariadenia z roku 2015 informuje o zákaze použitia nových potravín ako prísad pri výrobe iných produktov.
„Len nové potraviny, ktoré sú povolené a zaradené do zoznamu Únie, sa môžu uvádzať na trh EÚ ako také alebo používať v potravinách.“
V praxi to znamená, že látka asafoetida nie je v rámci EÚ celkovo zakázaná, no jej použitie v potravinách je prísne regulované – v prípade indickej omáčky nepovolené.
Asafoetida, alebo „čertovo lajno“
Asafoetida je rastlina s charakteristickým nepríjemným pachom a trpkou príchuťou. Ako vysvetľuje medicínska stránka WebMD, v tradičnej medicíne sa využíva ako pomoc pri zmiernení príznakov syndrómu dráždivého čreva a vysokého cholesterolu.
Asafoetida sa využíva ako doplnok pri:
- ťažkostiach s dýchaním a hrdlom,
- tráviacich problémoch,
- problémoch s menštruáciou,
- liečbe kurieho oka,
WebMD zároveň varuje pred vedľajšími účinkami tejto látky. Pri orálnom podaní môže vyvolať opuch pier, grganie, plynatosť, hnačku, bolesť hlavy či poruchy krvi. Užívanie výťažku z rastliny sa obzvlášť neodporúča tehotným a dojčiacim ženám.
Omáčku stiahli z predaja
Omáčku podľa hygienikov distribuovali z Indie prostredníctvom českého distribútora. Výrobok kvôli obsahu nepovolenej látky stiahli z predaja.
„Predajca komunikoval s dodávateľom o zistených skutočnostiach – použití látky „asafoetida“ v potravine,“ dodal ÚVZ.
Z trhu stiahli aj čalamádu a orechy
O stiahnutí výrobku z predaja informoval začiatkom apríla aj obchodný reťazec Billa. Ten upozornil na čalamádu v náleve značky Giana. Podľa predajcu sa v nej môže nachádzať cudzie teleso.
„Uvedený výrobok preventívne sťahujeme z predaja z dôvodu možného výskytu cudzieho telesa,“ uviedla Billa. Zákazníci, ktorí si čalamádu už kúpili, ju môžu vrátiť v ktorejkoľvek predajni.
Koncom marca stiahli z trhu aj kešu orechy značky Tesco Stores. Informoval o tom obchodný reťazec Tesco s tým, že orechy nevyhoveli senzorickým parametrom.
Podobne ako v prípade čalamády, aj orechy je možné vrátiť v ľubovoľnej predajni Tesco. Reťazec sľubuje vrátenie kúpnej sumy.