Obec na Liptove upozorňuje na opakovaný výskyt medveďa. Naposledy zničil včelstvo pri rodinnom dome.

Medveď v Jamníku zničil včelstvá na rodinnom dome. Obec v okrese Liptovský Mikuláš v tejto súvislosti upozorňuje na opakovanie podobných prípadov.

Medveď prišiel v noci

Denník SME sa bližšie pozrel na prípad zničených včelínov pri rodinnom dome v Jamníku. Ich vlastníčkou je Katarína, ktorá ich zdedila po otcovi. Včelstvo udržiavala len niekoľko metrov od domu.

Útok medveďa si Katarína všimla v jedno ráno začiatkom apríla. Okrem vytiahnutých rámikov na včelínoch našla pri dome aj ohnutý plot. „Prišla som o všetko, o včely, ktoré nám tu nechal otec,“ uviedla pre SME.

Medveď podľa nej prišiel v noci. Manželia počuli z domu hluk, no nenapadlo im, že vychádza priamo z ich záhrady. V tej sa cez deň hráva ich dcéra.

Obec varuje pred opakovaným výskytom medveďa

Na miesto pri rodinnom dome povolali zásahový tím. Ten na strom v záhrade umiestnil fotopascu, medveď sa však odvtedy nevrátil.

Obec Jamník v tejto súvislosti upozorňuje na opakovanie podobných prípadov na svojom území. „Samozrejme, tlačíme na zásahové tímy, sme v kontakte s poľovnými združeniami a v prípade ohrozenia našich ľudí bezodkladne informujeme,“ uviedla pre SME starostka Alena Vlčková.

Predseda Poľovného združenia Baranec Pavel Krajčuška pre denník uviedol, že v prípade medveďa v Jamníku nebudú žiadať o výnimku na povolenie na odstrel. „Požiadame o ne (výnimky – pozn. red.) iba v prípade vyhlásenia mimoriadnej situácie,“ dodal.

Hlásenia pribúdajú aj z ďalších regiónov

Výskyt medveďa na svojom území nedávno oznámila aj obec Mníchova Lehota pri Trenčíne. Tá na svojom webe upozornila, že zviera sa pohybovalo v lokalite Jarky v okolí odľahlých nehnuteľností.

Obec vyzvala obyvateľov, aby v prípade spozorovania medveďa bezodkladne informovali obecný úrad. K medveďovi by ste sa nemali približovať, dodala.

Lokality, kde za posledné týždne videli medveďa:

  • Jamník (okres Liptovský Mikuláš)
  • Mníchova Lehota (okres Trenčín)
  • Jelšovec (okres Lučenec)
  • Pača (okres Rožňava)

Medveďa zaznamenali aj na juhu, v obci Jelšovec pri Lučenci. Tam v trávnatom poraste koncom marca spozorovali mláďa. Obec na sociálnej sieti zverejnila jeho fotografiu.

„Prosím o uváženie návštevy lesa, okolitých priestranstiev, resp. extravilánu obce,“ vyzval starosta.

Na výskyt medveďa vo svojom katastri upozornila v marci aj obec Pača pri Rožňave. Ako uviedla na sociálnej sieti, medveďa pozorovali v časti vyšné Bereziny. Obec takisto zverejnila fotografiu zvieraťa z fotopasce.

