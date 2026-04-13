Obec na Liptove upozorňuje na opakovaný výskyt medveďa. Naposledy zničil včelstvo pri rodinnom dome.
Medveď v Jamníku zničil včelstvá na rodinnom dome. Obec v okrese Liptovský Mikuláš v tejto súvislosti upozorňuje na opakovanie podobných prípadov.
Medveď prišiel v noci
Denník SME sa bližšie pozrel na prípad zničených včelínov pri rodinnom dome v Jamníku. Ich vlastníčkou je Katarína, ktorá ich zdedila po otcovi. Včelstvo udržiavala len niekoľko metrov od domu.
Útok medveďa si Katarína všimla v jedno ráno začiatkom apríla. Okrem vytiahnutých rámikov na včelínoch našla pri dome aj ohnutý plot. „Prišla som o všetko, o včely, ktoré nám tu nechal otec,“ uviedla pre SME.
Medveď podľa nej prišiel v noci. Manželia počuli z domu hluk, no nenapadlo im, že vychádza priamo z ich záhrady. V tej sa cez deň hráva ich dcéra.
Obec varuje pred opakovaným výskytom medveďa
Na miesto pri rodinnom dome povolali zásahový tím. Ten na strom v záhrade umiestnil fotopascu, medveď sa však odvtedy nevrátil.
Obec Jamník v tejto súvislosti upozorňuje na opakovanie podobných prípadov na svojom území. „Samozrejme, tlačíme na zásahové tímy, sme v kontakte s poľovnými združeniami a v prípade ohrozenia našich ľudí bezodkladne informujeme,“ uviedla pre SME starostka Alena Vlčková.
Predseda Poľovného združenia Baranec Pavel Krajčuška pre denník uviedol, že v prípade medveďa v Jamníku nebudú žiadať o výnimku na povolenie na odstrel. „Požiadame o ne (výnimky – pozn. red.) iba v prípade vyhlásenia mimoriadnej situácie,“ dodal.
Hlásenia pribúdajú aj z ďalších regiónov
Výskyt medveďa na svojom území nedávno oznámila aj obec Mníchova Lehota pri Trenčíne. Tá na svojom webe upozornila, že zviera sa pohybovalo v lokalite Jarky v okolí odľahlých nehnuteľností.
Obec vyzvala obyvateľov, aby v prípade spozorovania medveďa bezodkladne informovali obecný úrad. K medveďovi by ste sa nemali približovať, dodala.
Lokality, kde za posledné týždne videli medveďa:
- Jamník (okres Liptovský Mikuláš)
- Mníchova Lehota (okres Trenčín)
- Jelšovec (okres Lučenec)
- Pača (okres Rožňava)
Medveďa zaznamenali aj na juhu, v obci Jelšovec pri Lučenci. Tam v trávnatom poraste koncom marca spozorovali mláďa. Obec na sociálnej sieti zverejnila jeho fotografiu.
„Prosím o uváženie návštevy lesa, okolitých priestranstiev, resp. extravilánu obce,“ vyzval starosta.
Na výskyt medveďa vo svojom katastri upozornila v marci aj obec Pača pri Rožňave. Ako uviedla na sociálnej sieti, medveďa pozorovali v časti vyšné Bereziny. Obec takisto zverejnila fotografiu zvieraťa z fotopasce.