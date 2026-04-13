Víťazstvo Pétera Magyara v maďarských parlamentných voľbách podľa opozičných PS a SaS presahuje hranice Maďarska a je silným odkazom a nádejou aj pre Slovensko.
Vyplýva to z vyjadrení zástupcov politických strán na pondelkových tlačových konferenciách. PS i SaS zároveň pogratulovali Magyarovi i strane Tisza k výhre.
„Je to víťazstvo, ktoré dáva nádej nielen Maďarsku, ale aj celému regiónu a Európskej únii. Pre Slovensko je to jasný odkaz, že zmena je možná aj voči politikom, ktorí sa chcú zabetónovať pri moci, krivia právny štát a vládnu pre svojich ľudí, nie pre občanov. Pevne verím, že po Viktorovi Orbánovi bude ďalším v poradí Robert Fico (Smer-SD),“ uviedol líder PS Michal Šimečka s tým, že Fico prišiel o najsilnejšieho spojenca.
Poslanec Národnej rady (NR) SR Tomáš Valášek (PS) uviedol, že víťazstvo Pétera Magyara znamená koniec deštruktívneho dua Fico - Orbán. „Toto duo vydieralo Európsku úniu, blokovalo pomoc Ukrajine a oslabovalo spoločný európsky postup v čase ruskej agresie. Péter Magyar dal jasne najavo, že chce vrátiť Maďarsko medzi krajiny, ktoré si svoje záujmy presadzujú dôstojne, hrdo a konštruktívne. Robertovi Ficovi zostávajú už len dve možnosti - buď bude pokračovať v politike ‚kazítka‘ a tlačiť Slovensko do izolácie, alebo bude doma robiť ramená a v Bruseli z neho bude len spľasnutý balón bez rešpektu a bez vplyvu,“ skonštatoval Valášek.
Líder SaS Branislav Gröhling vníma výsledok volieb ako signál občanov Maďarska, že ich krajina má patriť k proeurópskym krajinám, ktoré podporujú západnú demokraciu. Tiež ako signál, že korupcia v Maďarsku musí skončiť. Výhra Magyara podľa poslankyne NR SR za SaS Márie Kolíkovej znamená, že zvíťazila demokracia, právny štát, odmietnutie korupcie a silná Európa v Maďarsku. „Toto je dôležitý odkaz pre Slovensko. Znamená to nádej pre Slovensko, že aj na Slovensku tieto hodnoty môžu byť tie kľúčové, ktoré zvíťazia v nasledujúcich voľbách,“ podotkla.
Poslanec Juraj Krúpa (SaS) označil víťazstvo maďarskej opozície za víťazstvo presahujúce hranice Maďarska. SaS rovnako mieni, že vláda Roberta Fica má po výsledku maďarských volieb len dve možnosti. „Môže pokračovať, byť slúžkou Ruskej federácie za bruselským stolom alebo sa pridá k európskemu konsenzu. (...) Je veľmi dôležité, aby Robert Fico po týchto prehratých voľbách v Maďarsku sa pripojil k európskemu konsenzu a prestal spôsobovať hanbu a škodu SR,“ vyhlásil expert SaS pre zahraničné vzťahy Ivan Novotný.
Poslankyňa Národnej rady SR Veronika Remišová (Hnutie Slovensko - Za ľudí) pogratulovala maďarským občanom k jasnému postoju v prospech proeurópskeho smerovania, právneho štátu a spravodlivosti. „Zároveň je to odkaz aj pre Roberta Fica. Pokusy oslabiť občiansku spoločnosť a podriadiť si nezávislé inštitúcie nemusia zostať bez odpovede. Demokratická spoločnosť sa vie ozvať, a to zdrvujúcim spôsobom,“ dodala.
Zo sčítania 98,94 percenta hlasov vyplýva, že strana Tisza získa v parlamente 138 zo 199 kresiel a v novom parlamente bude mať ústavnú väčšinu. Po 16 rokoch sa tak v Maďarsku skončí éra vlády strany Fidesz úradujúceho premiéra Viktora Orbána.
Obrat Budapešti voči Ukrajine či migrácii?
Očakávania od budúcej maďarskej vlády vedenej Péterom Magyarom sú na pôde Európskej únie v otázkach Ukrajiny vysoké, avšak analytik Viktor Daněk z Inštitútu pre európsku politiku Europeum neočakáva úplný obrat Budapešti v tejto oblasti. Najväčším porazeným v maďarských parlamentných voľbách je podľa neho Rusko, ktoré príde o dôležitého spojenca v osobe úradujúceho premiéra Viktora Orbána. Zároveň upozorňuje, že Kremeľ sa môže snažiť posilniť svoj vplyv v iných krajinách EÚ, najmä na Slovensku, prípadne aj v Česku. Daněk to uviedol v pondelňajšom rozhovore pre TASR.
Orbán v súčasnosti blokuje vyplatenie už dohodnutej pôžičky EÚ pre Ukrajinu vo výške 90 miliárd eur, prijatie 20. balíka protiruských sankcií či prístupový proces Kyjeva do Únie. Podľa Daněka však nemožno očakávať úplný obrat v rozhodnutiach týkajúcich sa Ukrajiny. „Poslanci (víťaznej strany) Tisza napríklad v Európskom parlamente hlasovali proti pôžičke Ukrajine. Myslím si, že Magyar bude postupovať opatrne a svoj súhlas bude podmieňovať ústupkami, napríklad v odblokovaní zmarených eurofondov,“ poznamenal zástupca riaditeľa a vedúci pražskej kancelárie Europeum. Zároveň sa však domnieva, že nová vláda bude voči Rusku vystupovať výrazne menej priateľsky a prijatie nových protiruských sankcií by podporiť mohla.
Daněk pripomenul, že protiukrajinský sentiment v Maďarsku je silný, čo dokazujú aj viaceré prieskumy verejnej mienky. „Myslím si, že Magyar sa bude snažiť normalizovať vzťahy s Kyjevom a vystupovať skôr ako bežný partner, určite to však automaticky neznamená hladký a rýchly priebeh prístupového procesu,“ vyhlásil s tým, že mnohí vrátane vlády v Kyjeve môžu byť sklamaní prípadnou zdržanlivosťou budúceho maďarského kabinetu.
Budapešť má zmrazené eurofondy pre porušenie pravidiel EÚ, pričom ich odblokovanie si vyžaduje rýchle reformy. Podľa analytika je však ťažké odhadnúť tempo ich uvoľňovania. „Európska komisia (EK) vždy tvrdila, že jej postup sa riadi faktami, a preto potrebuje vidieť hmatateľné legislatívne zmeny. Na druhej strane sme na príklade Poľska a porážky strany Právo a spravodlivosť videli, že samotný prísľub reforiem v Poľsku stačil EK na zastavenie konania podľa článku 7 a ďalších konaní proti Poľsku,“ priblížil. Podľa jeho názoru by však EK mala v záujme zachovania vlastnej dôveryhodnosti počkať, či sa sľuby skutočne premietnu do reality. Jednou z kľúčových reforiem by podľa analytika mohlo byť pristúpenie k Európskej prokuratúre (EPPO).
Daněk očakáva výrazné zlepšenie vzťahov medzi Európskou úniou a Maďarskom, najmä vďaka deklarovaným reformám a snahe o normalizáciu vzťahov s Bruselom. „Avšak vo svojich názoroch zostane v konzervatívnom tábore, a to nie príliš ďaleko od pozícií, ktoré zastával aj Orbán. Pokiaľ ide o riešenie migrácie, bezpečnosť a podporu Ukrajiny alebo budúcnosť európskeho rozpočtu, od budúcej maďarskej vlády nemožno očakávať výraznú zmenu smerovania,“ podotkol.
Ďalej doplnil, že slovenský premiér Robert Fico príde o dôležitého spojenca v EÚ. Očakáva, že sa bude viac orientovať na Česko a hľadať partnerov aj v ďalších európskych krajinách, aby predišiel izolácii. „Drvivá porážka Orbána znamená prehru aj pre širšie národno-konzervatívne hnutie v Európe, ktoré príde o kľúčovú osobnosť a ktoré narazilo na svoje limity,“ poznamenal.
Najväčším porazeným je však podľa neho Rusko, ktoré príde nielen o jedného zo svojich najbližších spojencov, ale aj o vládu, ktorá bola ochotná vynášať z Bruselu citlivé materiály a konať v jeho záujme, uviedol s odkazom na mediálne správy o komunikácii Budapešti a Moskvy v súvislosti s rokovaniami EÚ. „Kremeľ bude nepochybne chcieť túto stratu vykompenzovať, a preto možno očakávať, že svoje vplyvné pôsobenie vrátane finančných tokov presmeruje z Maďarska inde a existuje vysoké riziko, že Slovensko a čiastočne aj Česko sa môžu stať prvoradým cieľom Moskvy,“ dodal Daněk na záver.