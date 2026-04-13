Slovenská republika chce byť mostom medzi Európskou úniou a Vietnamom. Na tlačovej konferencii s vietnamským premiérom Le Minh Hungom v Hanoji to vyhlásil predseda vlády SR Robert Fico.
Dohodu na strategickom partnerstve medzi Slovenskom a Vietnamom označil za prirodzené pokračovanie strategického partnerstva, ktoré bolo uzatvorené medzi Vietnamom a Európskou úniou, informuje TASR.
„Medzi Slovenskom a Vietnamom neexistujú žiadne otvorené politické otázky. Sme krajiny, ktoré sú historicky mimoriadne silne previazané, sme krajiny, ktoré sa môžu sústrediť na pokračovanie vzájomne výhodnej ekonomickej spolupráce,“ vyhlásil slovenský premiér. „Chceme byť krajinou, ktorá bude prepájacím mostom medzi Európskou úniou a Vietnamom a sme pripravení v tomto duchu poskytnúť všetky naše skúsenosti,“ zdôraznil. Potenciál na prehĺbenie spolupráce Fico vidí najmä v jadrovej energetike a zbrojnom priemysle.
Le Minh Hung uviedol, že SR a Vietnam „rozvíjajú spoluprácu na základe medzinárodného práva“. Premiéri sa zhodli, že je potrebné ho rešpektovať aj v otázke Juhočínskeho mora, ktoré je predmetom sporu medzi Vietnamom a okolitými krajinami.
Vietnamská vláda sa podľa slov svojho predsedu bude usilovať o zlepšovanie ekonomickej spolupráce, podporovať pôsobenie slovenských firiem vo Vietname a vietnamských firiem na Slovensku. Spolupracovať chce v oblasti obrany a bezpečnosti, vede, technológiách, inováciách a digitalizácii. Vietnam tiež podporuje regulovanú migráciu vysoko kvalifikovaných ľudských zdrojov.
Fico ďalej zdôraznil, že vláda SR bude vždy rešpektovať medzinárodné právo, ako aj rozhodnutia každého štátu, akú cestu si vyberie pri spravovaní svojich vlastných záležitostí. „Garantujem, že vláda Slovenskej republiky nebude nikdy zasahovať do vnútorných záležitostí iných krajín,“ deklaroval. Nový vietnamský premiér sa funkcie ujal minulý týždeň a predseda vlády SR ho pozval na oficiálnu návštevu Slovenska.
Zástupcovia oboch krajín počas návštevy slovenskej delegácie podpísali memorandá o porozumení a spolupráci medzi ministerstvami obrany, zahraničných vecí, kultúry, ako aj v oblasti jadrovej energie.
Slovensko ponúka spoluprácu v dvoch segmentoch
Slovenská vláda ponúka Vietnamu spoluprácu v oblasti atómovej energie a zbrojárskeho priemyslu. Premiér Robert Fico (Smer-SD) o tom informoval v pondelok na návšteve Vietnamu v príhovore po podpise dohody o strategickom partnerstve medzi oboma krajinami.
„Vláda Slovenskej republiky berie na vedomie rozhodnutie vlády Vietnamu, že chce ísť cestou výroby elektrickej energie v budúcnosti aj cez výstavbu atómových elektrární. Nebudem opakovať jedinečné skúsenosti Slovenskej republiky v tejto oblasti, opätovne ich ponúkame,“ povedal Fico.
Vietnam má v oblasti atómovej energie záujem o výchovu expertov, SR je podľa premiéra pripravená byť v tejto oblasti maximálne nápomocná. Za druhú oblasť spolupráce označil zbrojársky priemysel.
Vo všetkých ostatných oblastiach si podľa predsedu vlády podnikatelia nájdu cestu k sebe. Súčasťou vládnej delegácie SR vo Vietname je veľká podnikateľská misia. „My chceme pomôcť aktívnou účasťou Eximbanky a chceme pomôcť aj veľmi inšpiratívnym modelom podpory zahraničných investícií, ktoré máme na území Slovenskej republiky,“ pokračoval Fico.
Fico ocenil, že slovenskí občania opätovne nachádzajú Vietnam ako zaujímavú cestovnú turistickú destináciu, ale predovšetkým ako priateľskú krajinu. „Je obrovským úspechom, že po tom, čo ste umožnili slovenským občanom cestovať bez víz na obdobie, ktoré nepresahuje 45 dní, v priebehu jedného roka navštívilo Vietnam viac ako 18.000 turistov zo Slovenska,“ povedal.
Slovensko má podľa Fica záujem o pravidelné priame letecké spojenie medzi Bratislavou a Vietnamom, pretože sa zdá, že letecké spojenie, ktoré je určené len pre turistov z Bratislavy do Vietnamu, už nie je postačujúce.