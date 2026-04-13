Pápež Lev XIV. v pondelok pricestoval do Alžírska, kde odštartuje desať dní trvajúcu návštevu Afriky.
Americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi, ktorý ho predtým kritizoval, odkázal, že bude aj naďalej vystupovať proti vojne a že z jeho vlády nemá strach. TASR o tom informuje podľa agentúr AFP a Reuters.
Prvý pápež pôvodom zo Spojených štátov sa na palube lietadla vyjadril ku kritike, ktorú mu adresoval Trump. Ten mu v noci na pondelok v príspevku na sociálnej sieti vyčítal, že je priveľmi „liberálny“ a „nerobí si dobre svoju prácu“. Došlo k tomu po tom, čo najvyšší predstaviteľ katolíckej cirkvi v sobotu vyzval na mier na Blízkom východe.
„Nechcem sa s ním púšťať do polemiky,“ povedal Lev XIV. pre agentúru Reuters. „Nemyslím si, že posolstvo evanjelia má byť zneužívané tak, ako to robia niektorí ľudia. Budem aj naďalej nahlas vystupovať proti vojne a snažiť sa podporovať mier, dialóg a mnohostranné vzťahy medzi štátmi s cieľom hľadať spravodlivé riešenia problémov,“ podotkol. Príliš veľa ľudí po celom svete podľa neho trpí a niekto sa za nich musí postaviť.
Pápež priletel do Alžíru okolo 11.00 h SELČ. Ako prvé si uctí pamiatku obetí alžírskej vojny za nezávislosť od Francúzska (1954 – 1962). Stretnúť tiež plánuje s prezidentom Abdalom Madžídom Tabbúnom a miestnymi politickými i duchovnými predstaviteľmi.