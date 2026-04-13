Maďarskí voliči vyjadrili svoju vôľu a Slovenská republika plne rešpektuje výsledky demokratického hlasovania nášho suseda.
Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár (Smer-SD) to uviedol na sociálnej sieti a poblahoželal Péterovi Magyarovi a strane Tisza k dosiahnutému jednoznačnému výsledku.
„Pevne veríme, že naše vzťahy sa budú aj naďalej opierať o princípy vzájomného rešpektu a konštruktívnej spolupráce, ktoré prispejú k ďalšiemu rozvoju priateľských väzieb medzi našimi národmi,“ doplnil minister. Zároveň poďakoval za spoluprácu končiacej vláde maďarského premiéra Viktora Orbána.
SNS: Maďarský národ si vybral novú cestu
Slovenská národná strana (SNS) akceptuje výsledky parlamentných volieb v Maďarsku. Verí, že líder víťaznej strany Tisza Péter Magyar nenaplní hrozbu zhoršenia maďarsko-slovenských vzťahov. TASR o tom informovala riaditeľka kancelárie predsedu SNS Zuzana Škopcová.
„Maďarský národ si vybral novú cestu. Len budúcnosť ukáže, či správnu alebo nie. Vláda SR musí spolupracovať s každým, kto vyhrá voľby vo svojom štáte,“ uviedli národniari.
V prípade, ak bude Magyar otvárať otázky historických tráum, SNS bude stáť na čele boja proti zhoršovaniu maďarsko-slovenských vzťahov, deklarovala Škopcová. „Slováci a Maďari nemajú riešiť minulosť, ale budúcnosť,“ dodala strana.
Zo sčítania 98,94 percenta hlasov vyplýva, že strana Tisza získa v parlamente 138 z dovedna 199 kresiel a v novom parlamente bude mať ústavnú väčšinu. Po 16 rokoch sa tak v Maďarsku skončí éra vlády strany Fidesz úradujúceho premiéra Viktora Orbána.