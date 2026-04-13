Iránska armáda v pondelok vyhlásila, že plánovaná blokáda iránskych prístavov americkým námorníctvom by bola ilegálna a išlo by o zločin pirátstva.
Varovala tiež, že v prípade ohrozenia iránskych prístavov, nebudú v bezpečí ani žiadne prístavy v okolitých krajinách Perzského zálivu. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP.
Ústredné velenie ozbrojených síl USA (CENTCOM) v nedeľu oznámilo, že blokáda všetkých iránskych prístavov v Perzskom a Ománskom zálive sa začne v pondelok o 14.00 h GMT (16.00 h SELČ). Podľa jeho vyjadrenia budú môcť prejsť cez kľúčový Hormuzský prieliv len lode, ktoré neplávajú do alebo z Iránu.
„Obmedzenia, ktoré zločinecká Amerika uvalila na námornú plavbu a tranzit v medzinárodných vodách, sú nezákonné a sú príkladom pirátstva,“ uvádza sa vo vyhlásení, ktoré vydalo ústredné veliteľské centrum iránskych ozbrojených síl. „Ak bude ohrozená bezpečnosť prístavov Iránskej islamskej republiky vo vodách Perzského zálivu, žiadny prístav v Perzskom zálive a Arabskom mori nebude v bezpečí,“ upozornilo.