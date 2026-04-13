Voľby na Slovensku boli vždy nespochybniteľné. Voľby sú pre občanov SR a oni si zvolia toho, kto ich bude v parlamente a vo vláde zastupovať. Na sociálnej sieti to uviedol predseda Národnej rady (NR) SR Richard Raši (Hlas-SD).
„Je rok a pol do volieb a PS-kári už teraz strašia ľudí, že voľby budú zmanipulované alebo že budú neférové, a zvolávajú protesty s názvom Nevezmú nám voľby. Chcem všetkým PS-károm odkázať, že voľby vám nemôže nikto zobrať, pretože tie voľby nie sú pre vás, tie sú pre občanov SR, ktorí si sami zvolia,“ povedal Raši.
Opozičné hnutie PS nemá podľa neho právo rozprávať, že niekto chce vziať alebo nevziať voľby na Slovensku. „Boli tu už iné zoskupenia a problematické obdobia a voľby na Slovensku boli vždy nespochybniteľné,“ podotkol šéf NR SR.
PS zvolalo protest, odmieta zmeny pri voľbách
Hnutie PS opätovne kritizovalo navrhované zmeny pri voľbe zo zahraničia v parlamentných voľbách. Myslí si, že návrh koalície zrušiť hlasovanie poštou je účelový a poškodzujúci opozíciu.
Obáva sa, že koalícia bude v prípade schválenia úpravy pripravovať ďalšie zmeny týkajúce sa volebných pravidiel. V tejto súvislosti zvoláva hnutie na utorok (14. 4.) protest.