Bývalý americký prezident Barack Obama v pondelok privítal víťazstvo maďarskej opozičnej strany Tisza a jej lídra Pétera Magyara v nedeľných parlamentných voľbách.
Ide podľa neho o dôležitý moment pre demokraciu na celom svete. Porážku premiéra Viktora Orbána zároveň vyzdvihli viacerí členovia Demokratickej strany. TASR o tom informuje s odvolaním na agentúry AFP a Reuters.
„Včerajšie víťazstvo opozície v Maďarsku je, podobne ako poľské voľby v roku 2023, víťazstvom demokracie nielen v Európe, ale na celom svete. Predovšetkým je to dôkaz odolnosti a odhodlania maďarského národa – a pripomienka pre nás všetkých, aby sme sa naďalej usilovali o spravodlivosť, rovnosť a dodržiavanie zásad právneho štátu,“ napísal na sieti X americký exprezident.
Zo sčítania 98,94 percenta hlasov vyplýva, že strana Tisza získa v parlamente 138 z dovedna 199 kresiel a v novom parlamente bude mať ústavnú väčšinu. Po 16 rokoch sa tak v Maďarsku skončí éra vlády strany Fidesz úradujúceho premiéra Orbána. Ten je blízkym spojencom súčasného amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý mu pred voľbami opakovane vyjadril podporu.
Viacerí demokrati preto podľa Reuters vnímajú Orbánovu prehru ako predzvesť toho, čo republikánov čaká v novembrových voľbách do Kongresu.
„Dávajte pozor, Donald Trump. Tí, čo sa chcú stať diktátormi, si rýchlo vyčerpajú svoju popularitu,“ povedal líder demokratickej menšiny v Senáte Chuck Schumer. „Krajne pravicový autoritár Viktor Orbán prehral voľby. Na rade sú v novembri Trumpovi prisluhovači a extrémisti z hnutia MAGA v Kongrese,“ uviedol zasa líder demokratov Snemovni reprezentantov Hakeem Jeffries.
Republikánsky senátor Roger Wicker, ktorý predsedá senátnemu výboru pre ozbrojené sily, uviedol, že maďarskí voliči vo voľbách odmietli „škodlivý vplyv Vladimira Putina“ a „rozhodli o svojej vlastnej budúcnosti“.