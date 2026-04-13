Počet poistencov štátnej Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP), ktorí čakajú na plánovaný medicínsky zákrok, sa za posledný rok znížil.
Ku koncu marca 2026 eviduje poisťovňa návrhy v stave „čaká na zákrok“ pri 1,23 percenta svojho poistného kmeňa. To je takmer o 13 percent menej ako v rovnakom období minulého roka. Ide o čakacie lehoty na zákroky, pri ktorých je určená maximálna lehota. TASR o tom informovala hovorkyňa poisťovne Danka Capáková.
Dodala, že rovnako priaznivý vývoj zaznamenáva aj počet návrhov, pri ktorých bola prekročená zákonom stanovená maximálna lehota časovej dostupnosti. Kým v marci 2025 tvorili takéto návrhy 0,41 percenta poistného kmeňa VšZP, na konci marca 2026 to bolo už len 0,32 percenta. Pokles predstavuje viac ako 22 percent.
Zlepšenie VšZP pozoruje aj v dynamike nových žiadostí. V druhom štvrťroku 2025 rástol počet návrhov priemerne o takmer 12 percent mesačne. „V prvých troch mesiacoch roka 2026 sa tempo rastu spomalilo na priemerne 5,6 percenta mesačne, čo naznačuje, že systém sa postupne stabilizuje a tlak na kapacity poskytovateľov sa zmierňuje,“ doplnila Capáková.
Osobitne výrazný posun zaznamenali čakacie lehoty na ortopedické výkony, ktoré patria medzi tie, kde pacienti čelia najdlhšiemu čakaniu. VšZP v priebehu roka skrátila priemernú čakaciu lehotu na tieto výkony napríklad pri totálnej endoprotéze kolenného kĺbu o šesť dní, pri totálnej endoprotéze bedrového kĺbu o päť dní. Priemerné čakacie lehoty VšZP na oba výkony sú zároveň výrazne nižšie ako zákonom stanovená maximálna lehota.
„Skracovanie čakacích lehôt na náročné ortopedické operácie je výsledkom systematickej spolupráce s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti a dôsledného monitoringu. Každý deň, o ktorý skrátime čakanie na nové koleno či bedro, znamená pre pacienta menej bolesti a viac kvalitného života v lepšom zdraví,“ doplnila členka predstavenstva VšZP Denisa Slivková.