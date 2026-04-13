Ukrajina a Rusko v pondelok po vypršaní 32 hodín trvajúceho prímeria pri príležitosti pravoslávnej Veľkej noci obnovili vzájomné dronové útoky. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
Ukrajinské vzdušné sily uviedli, že Rusko vypustilo 98 dronov a jej jednotky protivzdušnej obrany zostrelili 87 z nich. Moskva informovala, že „13. apríla jednotky protivzdušnej obrany zachytili a zničili 33 ukrajinských bezpilotných lietadiel“.
Veľkonočné prímerie v bojoch medzi Ruskom a Ukrajinou sa začalo v sobotu 11. apríla o 16.00 h moskovského času (15.00 h SELČ) a vypršalo o polnoci 12. apríla (23.00 h SELČ). Počas jeho trvania sa obe strany navzájom obviňovali z útokov.
Ukrajinská armáda v nedeľu večer uviedla, že zaznamenala takmer 7700 prípadov porušenia prímeria a Rusko informovalo o takmer 2000 incidentoch.