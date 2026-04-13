Český premiér Andrej Babiš v pondelok zablahoželal lídrovi maďarskej opozičnej strany Tisza Péterovi Magyarovi k víťazstvu v nedeľňajších parlamentných voľbách. Výsledok podľa vlastných slov rešpektuje a teší sa na spoluprácu, informuje TASR.
„Postaviť sa proti takému silnému súperovi, akým je (premiér) Viktor Orbán, nebolo nikdy ľahké, napriek tomu si získal dôveru väčšiny Maďarov a sú s ním spojené veľké nádeje a očakávania. Nesmie sklamať,“ napísal Babiš na sociálnej sieti X. Zdôraznil, že vzťahy medzi Maďarskom a Českom sú úzko prepojené a je pripravený na konštruktívnu spoluprácu.
Pavel v príspevku na X uviedol, že maďarskí voliči sa vyslovili za zmenu a ich odkaz je jednoznačný. Zablahoželal víťazovi volieb Magyarovi a jeho strane Tisza. „Oceňujem tiež, že Viktor Orbán bezodkladne uznal porážku a oznámil odchod do opozície. V Maďarsku zvíťazila demokracia. Ľudia si želali zmenu a európske smerovanie. Je to dobrá správa pre Európu,“ dodal.
Na výsledok volieb reagoval v noci na pondelok aj český minister zahraničných vecí Petr Macinka, podľa ktorého Česká republika stratila porážkou Orbána svojho spojenca v Európskej únii. Zároveň však uviedol, že má záujem udržiavať nadštandardné vzťahy aj s novou maďarskou vládou.
Zo sčítania 98,94 percenta hlasov vyplýva, že strana Tisza získa v parlamente 138 z dovedna 199 kresiel. Orbánovmu Fideszu pripadne 55 mandátov a ultrapravicovému hnutiu Naša vlasť (Mi Hazánk Mozgalom) šesť kresiel, informoval server 24.hu. Po 16 rokoch sa tak v Maďarsku skončí éra vlády strany Fidesz úradujúceho premiéra Viktora Orbána.