Slovenská opozícia víta na základe priebežných výsledkov víťazstvo Pétra Magyara v maďarských parlamentných voľbách. Očakáva budovanie dobrých maďarsko-slovenských vzťahov. Vyplýva to zo stanovísk opozičných strán zverejnených na sociálnej sieti.
Historický úspech a nádej na zmenu
Stanoviská jednotlivých opozičných strán k výsledku volieb u našich južných susedov sú nasledovné:
- SaS: „Víťazstvo strany Tisza v Maďarsku je skutočne historický úspech, ktorý si zaslúži uznanie. Magyar má však pred sebou náročné úlohy aj veľké očakávania. Veríme, že naloží s dôverou voličov zodpovedne a naplní ich očakávania.“ Strana dodala, že výsledok je aj nádejou pre Slovensko v najbližších voľbách do Národnej rady SR.
- Progresívne Slovensko (PS): Hnutie víta Magyarovo víťazstvo. „Gratulujeme Maďarsku k oslobodeniu sa spod režimu Viktora Orbána. Ďalší na rade na volebnú porážku musí byť Robert Fico,“ skonštatovalo PS.
- Hnutie Slovensko: Taktiež hovorí o nádeji na zmenu v SR. „Dnes Fico prehral v Maďarsku, budúci rok dostane világoš na Slovensku,“ vyhlásil líder hnutia Igor Matovič.
Rešpektovanie vôle a očakávania KDH
KDH podľa svojho stanoviska rešpektuje vôľu maďarských voličov. Od nového vedenia krajiny očakáva budovanie dobrých susedských vzťahov. „Zároveň sa tešíme na spoluprácu pri presadzovaní dôležitých hodnôt, ako je ochrana rodiny a na rešpektovanie princípu dobrej a konštruktívnej spolupráce členských štátov v EÚ,“ dodali kresťanskí demokrati.
Na základe čiastkových výsledkov nedeľňajších parlamentných volieb v Maďarsku dominuje strana TISZA opozičného lídra Pétra Magyara. Úradujúci predseda maďarskej vlády a strany Fidesz Viktor Orbán označil tento nedeľňajší výsledok parlamentných volieb za „bolestivý“.