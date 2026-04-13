Líder maďarskej opozičnej strany Tisza Péter Magyar v nedeľu vyzdvihol „historický mandát na vládnutie“ po volebnom víťazstve nad stranou Fidesz dlhoročného premiéra Viktora Orbána.
Pád režimu a prísľub demokratickej obnovy
„Dokázali sme to... Spoločne sme zvrhli Orbánov režim - spolu,“ povedal Péter Magyar v prejave pred davom svojich stúpencov na Batthyányovom námestí v Budapešti. „Oslobodili sme Maďarsko; získali sme späť našu vlasť,“ dodal k volebnému triumfu.
„Režim, ktorý obsadil našu krajinu, naše inštitúcie, končí,“ vyhlásil ďalej Magyar s tým, že obnoví fungovanie a nezávislosť demokratických inštitúcií. Maďarsko bude podľa neho opäť silným spojencom v rámci EÚ a NATO. „Miesto Maďarska bolo, je a bude v Európe,“ dodal rozhodne.
Zahraničné cesty a vyvodenie zodpovednosti
Budúci premiér avizoval aj svoje prvé zahraničné cesty vo funkcii, ktoré budú smerovať k kľúčovým partnerom:
- prvá cesta povedie do Poľska,
- druhá do Viedne,
- tretia do Bruselu.
Magyar sa zaviazal napraviť chyby predchádzajúcich vlád a vziať na zodpovednosť každého, kto pochybil. „Tí, ktorí krajinu okradli, sa za to musia zodpovedať,“ vyhlásil. Následne začal dav skandovať: „Do väzenia, do väzenia!“
„Už nikdy nebudeme krajinou bez následkov,“ zdôraznil opozičný líder a zároveň poďakoval mladým voličom, že sa nebáli hlasovať za opätovné vybudovanie budúcnosti krajiny.
Po sčítaní takmer 96 percent hlasov v maďarských parlamentných voľbách získa strana TISZA v prepočte 137 z celkovo 199 mandátov, čo znamená ústavnú väčšinu, napísal server 24.hu. Orbánov Fidesz má priebežne 55 mandátov a ultrapravicové hnutie Naša vlasť (Mi Hazánk Mozgalom) zatiaľ obsadilo sedem mandátov.