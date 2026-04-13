Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj zablahoželal v nedeľu lídrovi maďarskej opozičnej strany Tisza Péterovi Magyarovi k víťazstvu v parlamentných voľbách a zaviazal sa k spolupráci s novým vedením krajiny „v záujme oboch národov“.
Zelenského prísľub spolupráce a konštruktívnej práce
„Blahoželám Péterovi Magyarovi a strane Tisza k ich presvedčivému víťazstvu,“ napísal ukrajinský líder. Volodymyr Zelenskyj v príspevku na platforme X ďalej vyjadril pripravenosť na stretnutia a spoločnú konštruktívnu prácu, ktorá bude v prospech:
- oboch národov,
- mieru v Európe,
- celkovej bezpečnosti a stability na kontinente.
Donald Tusk oslavuje a posiela úderný odkaz
Výsledok maďarských parlamentných volieb privítal aj poľský premiér Donald Tusk, pričom pripomenul vzťahy porazeného premiéra a predsedu strany Fidesz Viktora Orbána s Ruskom. V príspevku na sieti X uviedol: „Späť spolu! Skvelé víťazstvo, priatelia!“, pričom v maďarčine na záver dodal: „Rusi, domov! (Ruszkik haza)“.