Predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) v pondelok uviedol, že je pripravený na intenzívnu spoluprácu s novým maďarským premiérom, ktorému zároveň zablahoželal k víťazstvu v parlamentných voľbách. Fico na sociálnej sieti Facebook vyjadril záujem o priateľské vzťahy s Budapešťou.
Gratulácia a priority vo vzťahoch s Maďarskom
„S plným rešpektom beriem na vedomie rozhodnutie občanov Maďarska vo včerajších parlamentných voľbách a som pripravený na intenzívnu spoluprácu s novým maďarským premiérom, ktorému blahoželám k výsledku vo voľbách,“ napísal v príspevku slovenský premiér.
Podľa jeho slov sa ciele slovenskej vlády nemenia a Robert Fico potvrdil pretrvávajúci záujem o nasledovné oblasti spolupráce:
- priateľské a vzájomne výhodné vzťahy s Maďarskom,
- nadštandardné postavenie národnostných menšín žijúcich na územiach oboch krajín,
- oživenie Vyšehradskej štvorky (V4) a zachovanie spoločného postupu pri ochrane energetických záujmov,
- opätovné obnovenie prevádzky ropovodu Družba, čo považuje za eminentný záujem nielen Slovenska a Maďarska, ale aj celej strednej Európy.
Poďakovanie Viktorovi Orbánovi za spoluprácu
Fico sa v ďalšom príspevku poďakoval odchádzajúcemu maďarskému premiérovi Viktorovi Orbánovi za spoluprácu. „V atmosfére vzájomného rešpektu sme investovali obrovské množstvo energie do kvalitných slovensko-maďarských vzťahov, ktoré nikdy nemali takú vysokú úroveň ako v tomto období,“ zhodnotil uplynulé roky.
„Jeho ťah na bránu, pokiaľ ide o ochranu suverenity a národných záujmov, bol a vždy bude pre mňa veľkým príkladom,“ dodal na adresu predsedu Fideszu slovenský premiér.
Po sčítaní 98,9 percenta hlasov odovzdaných v nedeľňajších parlamentných voľbách v Maďarsku dominuje strana Tisza opozičného lídra Pétera Magyara. Predseda maďarskej vlády a strany Fidesz Viktor Orbán označil výsledok volieb za „bolestivý“.