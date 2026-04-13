Verím, že vzťahy medzi Slovenskom a Maďarskom si udržia vysokú úroveň, ktorú mali v posledných rokoch. V súvislosti s priebežnými výsledkami parlamentných volieb v Maďarsku to uviedol prezident SR Peter Pellegrini.
Reakcia prezidenta a piliere spolupráce
„Ľud Maďarska rozhodol v demokratických voľbách o zložení svojho parlamentu,“ uviedol Peter Pellegrini. Zároveň vyjadril vieru, že slovensko-maďarské vzťahy si udržia doterajšiu vysokú úroveň a naďalej budú založené na týchto pevných základoch:
- vzájomnej úcte a spolupráci,
- spoločnom členstve v Európskej únii a Severoatlantickej aliancii (NATO),
- dobrom susedstve a priateľstve.
Dominancia opozície a bolestivá prehra
Na základe čiastkových výsledkov nedeľňajších parlamentných volieb v Maďarsku dominuje strana TISZA opozičného lídra Pétra Magyara. Úradujúci predseda maďarskej vlády a strany Fidesz Viktor Orbán označil tento výsledok volieb za „bolestivý“.