Verím, že vzťahy medzi Slovenskom a Maďarskom si udržia vysokú úroveň, ktorú mali v posledných rokoch. V súvislosti s priebežnými výsledkami parlamentných volieb v Maďarsku to uviedol prezident SR Peter Pellegrini.

Reakcia prezidenta a piliere spolupráce

„Ľud Maďarska rozhodol v demokratických voľbách o zložení svojho parlamentu,“ uviedol Peter Pellegrini. Zároveň vyjadril vieru, že slovensko-maďarské vzťahy si udržia doterajšiu vysokú úroveň a naďalej budú založené na týchto pevných základoch:

  • vzájomnej úcte a spolupráci,
  • spoločnom členstve v Európskej únii a Severoatlantickej aliancii (NATO),
  • dobrom susedstve a priateľstve.

Dominancia opozície a bolestivá prehra

Na základe čiastkových výsledkov nedeľňajších parlamentných volieb v Maďarsku dominuje strana TISZA opozičného lídra Pétra Magyara. Úradujúci predseda maďarskej vlády a strany Fidesz Viktor Orbán označil tento výsledok volieb za „bolestivý“.