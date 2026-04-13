Prezident USA Donald Trump v nedeľu na sociálnych sieťach kritizoval pápeža Leva XIV. a vyhlásil, že prvý americký pontifex je priveľmi „liberálny“ a „nerobí si dobre svoju prácu“. Došlo k tomu po tom, čo najvyšší predstaviteľ katolíckej cirkvi v sobotu vyzval na mier na Blízkom východe.
Ostrá kritika a výzva na mier
„Pápež Lev je slabý pri otázkach zločinu a katastrofálny v oblasti zahraničnej politiky,“ napísal šéf Bieleho domu na sociálnych sieťach. „Nemyslím si, že odvádza veľmi dobrú prácu,“ povedal Donald Trump a zdôraznil, že „nepatrí k fanúšikom pápeža Leva“.
Trumpove vyjadrenia prišli po tom, čo pápež cez víkend odsúdil „ilúziu všemocnosti“, ktorá podľa neho poháňa vojnu USA a Izraela proti Iránu. Vo svojej výzve apeloval na politických lídrov s jasnými požiadavkami:
- aby prestali bojovať,
- aby začali rokovať o mieri.
Pápež viedol modlitbu v Bazilike svätého Petra v ten istý deň, keď Spojené štáty a Irán rokovali v Pakistane, no nepodarilo sa im dosiahnuť dohodu. Hoci vo svojej modlitbe nespomenul USA ani Trumpa, podľa agentúry AP sa zdalo, že jeho tón a posolstvo patrili americkému prezidentovi a predstaviteľom, ktorí sa chválili vojenskou prevahou.
Rokovania s Iránom a nezáujem o dohodu
Americký prezident v nedeľu takisto vyhlásil, že mu nezáleží na tom, či sa Irán vráti k rokovaciemu stolu so Spojenými štátmi. „Nezáleží mi na tom, či sa vrátia alebo nie. Ak tak neurobia, nevadí mi to,“ povedal Donald Trump novinárom na Andrewsovej spojenej základni v štáte Maryland.