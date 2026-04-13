Po sčítaní 98,5 percenta hlasov je istým víťazom nedeľňajších maďarských parlamentných volieb opozičná strana Tisza Pétera Magyara, ktorá získala v parlamente ústavnú väčšinu. Po 16 rokoch sa tak v Maďarsku končí éra vlády strany Fidesz úradujúceho premiéra Viktora Orbána, informuje TASR.
Ústavná väčšina pre stranu Tisza a pád Fideszu
Z takmer konečných výsledkov hlasovania vyplýva, že politická mapa Maďarska prechádza zásadnou transformáciou. Rozdelenie mandátov v 199-člennom parlamente vyzerá nasledovne:
- strana Tisza obsadí 138 kresiel (69,35 %), čím získava ústavnú väčšinu,
- strana Fidesz získala 55 kresiel (27,64 %),
- hnutie Naša vlasť (Mi Hazánk Mozgalom) bude mať 6 mandátov (3,02 %).
Viktor Orbán svoju volebnú porážku uznal už v nedeľu krátko po 21. hodine a telefonicky zablahoželal víťazovi. Péter Magyar v prejave na Batthyányovom námestí v Budapešti vyhlásil: „Dokázali sme to... Spoločne sme zvrhli Orbánov režim – spolu. Oslobodili sme Maďarsko; získali sme späť našu vlasť.“ Magyar zároveň vyzval prezidenta Tamása Sulyoka, aby ho poveril zostavením vlády a následne odstúpil.
Rekordná účasť a medzinárodné uznanie
Volebná účasť dosiahla historické maximum 77,80 %, čo predstavuje viac ako 5,8 milióna voličov. Ide o najvyššie číslo od zmeny režimu v roku 1989. K víťazstvu Péterovi Magyarovi už gratulovali poprední svetoví lídri:
- šéfka Európskej komisie Ursula von der Leyenová,
- nemecký kancelár Friedrich Merz, britský premiér Keir Starmer a francúzsky prezident Emmanuel Macron,
- šéf NATO Mark Rutte, ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a poľský premiér Donald Tusk.
Po zverejnení výsledkov volieb, z ktorých vyplýva jasné víťazstvo strany Pétera Magyara, vypukli v uliciach hlavného mesta Budapešť búrlivé oslavy stúpencov Tiszy, pričom k zmene režimu prispela práve bezprecedentná mobilizácia voličov, ktorú Fidesz pôvodne považoval za svoju výhodu.