Predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová privítala v nedeľu porážku maďarského premiéra Viktora Orbána v parlamentných voľbách. Na platforme X uviedla, že „srdce Európy bije v Maďarsku dnes večer silnejšie“.
Koniec sporov s Úniou a priebežné rozdelenie mandátov
Viktor Orbán, ktorý sám seba označoval za „tŕň v oku“ EÚ, bol v neustálych sporoch s väčšinou ostatných členov spoločenstva, a to najmä v otázkach zahraničnej politiky či právneho štátu, pripomína francúzska agentúra.
Podľa servera 24.hu priniesli čiastkové výsledky nedeľňajších volieb po sčítaní vyše 72 percent hlasov nasledovné rozdelenie kresiel v dovedna 199-člennom parlamente:
- opozičná strana TISZA, ktorú vedie Péter Magyar, získava 138 mandátov,
- Orbánov Fidesz má priebežne 54 kresiel,
- ultrapravicové hnutie Naša vlasť (Mi Hazánk Mozgalom) obsadí zatiaľ sedem mandátov.
Gratulácie z Francúzska
K úspechu vo voľbách medzičasom gratuloval Péterovi Magyarovi aj francúzsky prezident Emmanuel Macron. „Francúzsko víta víťazstvo demokratickej účasti, oddanosti maďarského ľudu hodnotám Európskej únie a Maďarska v Európe. Spoločne urobíme Európu suverénnejšou, zaistíme bezpečnosť nášho kontinentu, našu konkurencieschopnosť a našu demokraciu,“ napísal Emmanuel Macron na platforme X.