Predseda maďarskej vlády a strany Fidesz Viktor Orbán označil nedeľňajší výsledok parlamentných volieb za „bolestivý“. Premiér to povedal pri budapeštianskom multifunkčnom centre Bálna pred zhruba dvoma stovkami svojich priaznivcov.

Uznanie porážky a odchod do opozície

Premiér vo svojom povolebnom vystúpení oficiálne uznal porážku svojej strany Fidesz v prospech opozičného zoskupenia TISZA, ktoré vedie Péter Magyar. K aktuálnej politickej situácii poznamenal:

  • „Teraz nevieme, čo tieto voľby znamenajú pre našu krajinu a osud národa; čas rozhodne.“
  • „My aj z opozície budeme slúžiť našej krajine a maďarskému národu.“

Jasný odkaz a vernosť voličom

„Výsledok je bolestivý, ale jasný a musíme akceptovať, že väčšina nám nedala možnosť vládnuť,“ dodal Viktor Orbán na záver svojho prejavu s poznámkou, že 2,5 milióna ich voličov „nikdy nesklame“.