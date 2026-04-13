Predseda maďarskej vlády a strany Fidesz Viktor Orbán označil nedeľňajší výsledok parlamentných volieb za „bolestivý“. Premiér to povedal pri budapeštianskom multifunkčnom centre Bálna pred zhruba dvoma stovkami svojich priaznivcov.
Uznanie porážky a odchod do opozície
Premiér vo svojom povolebnom vystúpení oficiálne uznal porážku svojej strany Fidesz v prospech opozičného zoskupenia TISZA, ktoré vedie Péter Magyar. K aktuálnej politickej situácii poznamenal:
- „Teraz nevieme, čo tieto voľby znamenajú pre našu krajinu a osud národa; čas rozhodne.“
- „My aj z opozície budeme slúžiť našej krajine a maďarskému národu.“
Jasný odkaz a vernosť voličom
„Výsledok je bolestivý, ale jasný a musíme akceptovať, že väčšina nám nedala možnosť vládnuť,“ dodal Viktor Orbán na záver svojho prejavu s poznámkou, že 2,5 milióna ich voličov „nikdy nesklame“.