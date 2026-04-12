Líder maďarskej opozičnej strany Tisza Péter Magyar vyjadril v nedeľu večer „opatrný optimizmus“ ohľadom možného víťazstva v parlamentných voľbách, v ktorých je hlavným súperom úradujúceho premiéra a predsedu strany Fidesz Viktora Orbána.
Prieskumy naznačujú víťazstvo opozície
„Samozrejme, vieme o tom, videli sme najnovšie prieskumy...,“ povedal novinárom na tlačovej konferencii krátko po tom, čo sa volebné miestnosti zatvorili s rekordnou účasťou voličov. Péter Magyar narážal na prieskum inštitútu 21 Kutatóközpont, zverejnený krátko po skončení hlasovania. Podľa agentúry DPA tento prieskum (založený na dátach z uplynulých troch dní, nejde teda o klasický exit poll) priniesol nasledujúce čísla:
- strana Tisza by získala podporu 55 percent voličov,
- Orbánov Fidesz by oslovil 38 percent voličov,
- krajne pravicové Hnutie Naša vlasť by sa malo dostať do parlamentu s približne piatimi percentami hlasov.
Výzva na pokoj a čakanie na výsledky
„Na základe týchto údajov, spolu s údajmi o volebnej účasti a informáciami, ktoré sme dostali, sme optimistickí – alebo skôr opatrne optimistickí,“ zhodnotil situáciu Magyar. Zároveň vyzval svojich priaznivcov na rozvahu s narážkou na ním predpokladanú možnú provokáciu zo strany vlády: „Teraz je obzvlášť dôležité, aby sme si udržiavali dobrú náladu a pokoj!“
Server 24.hu na záver uviedol, že Péter Magyar pred zverejnením prvých oficiálnych priebežných výsledkov hlasovania nechcel na tlačovej konferencii odpovedať na žiadne novinárske otázky.