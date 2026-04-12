Prezident USA Donald Trump v nedeľu vyhlásil, že Spojené štáty uvalia na Čínu „ohromujúce“ clo vo výške 50 percent, ak by Peking poskytol vojenskú pomoc Iránu počas prímeria na Blízkom východe. „Ak ich pri tom prichytíme, dostanú 50-percentné clo, čo je ohromná, naozaj ohromná suma,“ povedal pre stanicu Fox News.
Varovanie pred dodávkami rakiet a reakcia Číny
„Počúvam správy o tom, že Čína dodáva rakety odpaľované z ramena,“ povedal Donald Trump, pričom zrejme odkazoval na správu stanice CNN, podľa ktorej Peking pripravuje dodávky prenosných protilietadlových systémov známych ako MANPADS. „Možno to na začiatku trochu robili, ale teraz si nemyslím, že by to robili,“ dodal.
Americké spravodajské služby podľa CNN naznačujú, že Čína pripravuje dodávku nových systémov protivzdušnej obrany Iránu počas najbližších týždňov. Uviedli to tri zdroje oboznámené so spravodajskými informáciami. Hovorca čínskeho veľvyslanectva vo Washingtone na túto správu ostro reagoval:
- „Čína nikdy neposkytla zbrane žiadnej strane konfliktu, tieto informácie nie sú pravdivé.“
- „Vyzývame americkú stranu, aby sa zdržala nepodložených obvinení, škodlivého spájania súvislostí a senzáciechtivosti.“
Zostrelená stíhačka a technológie dvojitého použitia
Trump pritom už v pondelok 6. marca naznačil, že stíhačka F-15 zostrelená v predchádzajúcom týždni nad Iránom, bola zasiahnutá „ručnou, z ramena odpaľovanou tepelne navádzanou raketou“. Teherán vtedy uviedol, že použil „nový“ systém protivzdušnej obrany. Nie je však jasné, či išlo o zariadenie čínskej výroby.
Ako uvádza CNN, čínske spoločnosti naďalej predávajú Iránu sankcionované technológie dvojitého použitia, ktoré mu umožňujú pokračovať vo výrobe zbraní a zlepšovať navigačné systémy. Priame dodávky zbraňových systémov zo strany čínskej vlády by však predstavovali úplne novú úroveň vojenskej podpory.