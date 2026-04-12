Zrážku dvoch vetroňov v nedeľu v ťažko dostupnom teréne nad vrchom Borišov vo Veľkej Fatre v okrese Martin neprežil jeden z pilotov. Ide o občana Poľska. Potvrdila to žilinská krajská policajná hovorkyňa Daniela Kocková.
Posádky vetroňov a zásah záchranárov
V jednom z vetroňov sa podľa polície nachádzali dve osoby, kým v druhom letel iba jeden pilot. Účastníkmi tragickej udalosti boli:
- občan Poľskej republiky (nehodu, žiaľ, neprežil),
- občan Českej republiky (utrpel zranenie hlavy a dolnej končatiny, bol pri vedomí),
- občan Rakúska (letel v druhom vetroni a pri nehode sa nezranil).
Na mieste zasahovala posádka Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby Air Transport-Europe (ATE) z Banskej Bystrice. Hovorkyňa ATE Zuzana Hopjaková spresnila, že zranený muž českej národnosti komunikoval so záchranármi, no poľský občan svojim zraneniam priamo na mieste podľahol.
Zrušené disciplíny na medzinárodnej súťaži
Piloti sa zúčastňovali na medzinárodnej súťaži v bezmotorovom lietaní FCC gliding, ktorá sa začala v nedeľu na letisku v Prievidzi. Podujatia sa zúčastňuje niekoľko desiatok pilotov vetroňov z viacerých krajín. Vedúci letovej prevádzky letiska v Prievidzi Ľuboš Jánošík nehodu potvrdil a dodal, že organizátori v nadväznosti na tragédiu nedeľné disciplíny zrušili.