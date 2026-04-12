V Maďarsku sa skončilo hlasovanie v nedeľných parlamentných voľbách. Volebné miestnosti sa takmer na všetkých miestach zatvorili o 19.00 h, informuje TASR podľa portálu 24.hu. Voľby majú rekordnú účasť - už do 17.00 h odhlasovalo viac ako 74 percent oprávnených voličov, čo je najviac od zmeny režimu v roku 1989.
Narušenie hlasovania a hlavný politický súboj
Priebeh hlasovania v popoludňajších hodinách narušili dve bombové hrozby - v mestách Pécs a Miškovec. Polícia pri prehľadaní priestorov výbušniny nenašla, hlasovanie sa však v dotknutých okrskoch predĺžilo.
Maďarskí voliči rozhodovali o tom, či úradujúci premiér Viktor Orbán so svojou stranou Fidesz zostane na čele krajiny, alebo ho vystrieda jeho niekdajší spolupracovník a v súčasnosti hlavný oponent Péter Magyar, predseda opozičnej strany Tisza. Predseda vlády tentoraz nebol považovaný za favorita a predvolebné prieskumy naznačovali, že by jeho strana mohla prehrať. Ani zväčšujúci sa náskok opozície by však podľa niektorých pozorovateľov nemusel stačiť na odstavenie doterajšieho hegemóna od moci.
Témy kampane a vízie pre krajinu
Hlavní rivali postavili svoje predvolebné kampane na odlišných prioritách:
- Vládny Fidesz kládol dôraz na stabilitu, kontinuitu, suverenitu, odpor voči migrácii a kritiku Európskej únie.
- Opozičná strana Tisza sľubovala reformy na nápravu vzťahov medzi Budapešťou a Bruselom, mobilizovala voličov kritikou korupcie a ekonomických problémov, akými sú inflácia či vysoké životné náklady.
Významnú úlohu v kampani zohrala aj zahraničnopolitická orientácia krajiny vrátane vzťahov s Ruskom a EÚ.
„Z vedenia Fideszu odstúpim len v prípade zdrvujúcej porážky vo voľbách,“ vyhlásil úradujúci premiér Viktor Orbán po odovzdaní hlasovacieho lístka. Jeho hlavný vyzývateľ Péter Magyar, naopak, apeloval na voličov s výzvou na spoločnú a mierumilovnú zmenu režimu v krajine, pripomína portál 24.hu.