Účasť v nedeľných parlamentných voľbách v Maďarsku po 17.00 h presiahla 74 percent, oznámil Národný volebný úrad. Už v tomto čase ide o najvyššiu účasť, akú v krajine zaznamenali od zmeny režimu v roku 1989, informuje TASR podľa správy portálu 24.hu.
Padol historický rekord z roku 2002
Doteraz bola najvyššia celková účasť vo voľbách v roku 2002, a to na úrovni 70,53 percenta. Dnešné výsledky túto hodnotu prekonali už dve hodiny pred koncom hlasovania.
Do 17.00 h prišlo v Maďarsku k volebným schránkam 74,23 percenta oprávnených voličov. Priebeh volieb je zatiaľ pokojný, pričom volebné miestnosti sa definitívne zatvoria o 19.00 h.
Súboj medzi Orbánom a Magyarom
Hlavný politický súboj prebieha medzi vládnym blokom Fidesz–KDNP pod vedením premiéra Viktora Orbána a opozičnou stranou Tisza, ktorú vedie europoslanec Péter Magyar.
Politickí lídri požiadali voličov o podporu so zásadnými odkazmi:
- Viktor Orbán po odovzdaní hlasovacieho lístka vyhlásil, že z vedenia Fideszu odstúpi len v prípade zdrvujúcej porážky.
- Péter Magyar naopak vyzval na spoločnú a mierumilovnú zmenu režimu v krajine.
Napriek napätej kampani a dôležitosti výsledkov portál 24.hu nateraz nehlási žiadne vážnejšie incidenty vo volebných miestnostiach.