Americké námorníctvo začne blokovať „všetky lode“, ktoré sa pokúsia vstúpiť do Hormuzského prielivu alebo z neho odísť, vyhlásil v nedeľu prezident USA Donald Trump. Na sociálnej sieti Truth Social informoval o nariadení zastavovať plavidlá platiace Teheránu poplatky. Iránske Revolučné gardy (IRGC) naopak tvrdia, že majú prieliv plne pod kontrolou a pred akýmkoľvek nesprávnym krokom varujú.
Stroskotané rokovania a jadrové ambície
Šéf Bieleho domu sa vo svojom príspevku vrátil aj k americko-iránskym rokovaniam v pakistanskom Islamabade, ktoré sa skončili bez dohody o ukončení vojny. Donald Trump tvrdí, že by mohol hovoriť o „mnohom“, čo delegácie oboch krajín dosiahli, ale dôležitá je pre neho len jedna vec.
„IRÁN NIE JE OCHOTNÝ VZDAŤ SA SVOJICH JADROVÝCH AMBÍCIÍ!“ napísal. Všetky body, na ktorých dosiahli zhodu, sú podľa amerického prezidenta lepšie ako pokračovanie vojenských operácií, no zároveň sú bezvýznamné v porovnaní s tým, že jadrový potenciál „bol v rukách takých nestálych, problematických a nepredvídateľných ľudí“.
Okamžitá blokáda a ničenie mín
S okamžitou platnosťou preto námorné sily Spojených štátov začnú s blokádou Hormuzského prielivu. Trump obvinil Teherán z vydierania celého sveta a vyhlásil, že do tejto operácie sa zapoja aj ďalšie krajiny. Americká armáda má jasné ciele:
- zastaviť každú loď v medzinárodných vodách, ktorá zaplatí Iránu poplatok („Nikto, kto zaplatí nelegálny poplatok, nebude mať zaistenú bezpečnú plavbu po otvorenom mori.“),
- začať ničiť míny, o ktorých Iránci tvrdia, že ich v prielive rozmiestnili,
- byť plne „PRIPRAVENÉ NA AKCIU“ a zničiť „to málo, čo z Iránu zostalo!“.
Reakcia Teheránu a smrteľný vír
Námorné velenie IRGC v príspevku v perzštine na sieti X reagovalo, že doprava je „úplne pod kontrolou iránskych ozbrojených síl“.
„Nepriateľ sa ocitne v smrteľnom víre v prielive, ak urobí nesprávny krok,“ odkázali iránske Revolučné gardy. Trump napriek hrozbám trvá na tvrdom postupe voči vydieraniu. V určitom bode sa však podľa neho situácia vyrieši a dostanú sa do bodu, keď „všetci budú môcť vojsť, všetci budú môcť odísť“.