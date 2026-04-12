Volebná účasť v nedeľňajších parlamentných voľbách v Maďarsku je naďalej rekordne vysoká - do 15.00 h popoludní svoj hlasovací lístok odovzdali už viac než dve tretiny oprávnených voličov.
Historický rekord a pokojný priebeh
Priebeh hlasovania je zatiaľ pokojný, pričom volebné miestnosti sa definitívne zatvoria o 19.00 h. Priebežné údaje o účasti k 15.00 h prinášajú tieto čísla:
- Celoštátna účasť dosiahla 66,01 percenta (svoj hlas odovzdalo už takmer päť miliónov voličov), čo výrazne prekonáva doterajší rekord z druhého kola volieb v roku 2002 (53,59 percenta).
- V hlavnom meste Budapešť prišlo k volebným schránkam už 880 173 ľudí, čo predstavuje 69,23 percenta oprávnených voličov.
Orbánovo ultimátum a Magyarova výzva na zmenu
Hlavný súboj prebieha medzi vládnym blokom Fidesz-KDNP pod vedením premiéra a predsedu Fideszu Viktora Orbána a opozičnou stranou Tisza, ktorú vedie europoslanec Péter Magyar.
„Z vedenia Fideszu odstúpim len v prípade zdrvujúcej porážky vo voľbách,“ vyhlásil po odovzdaní hlasovacieho lístka Viktor Orbán. Jeho hlavný vyzývateľ Péter Magyar naopak apeluje na voličov s výzvou na spoločnú a mierumilovnú zmenu režimu v krajine, pripomína portál 24.hu.