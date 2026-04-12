Maďarské voľby majú dosah aj na Slovensko a môžu ovplyvniť fungovanie Európskej únie (EÚ). V diskusnej relácii STVR O 5 minút 12 to uviedol poslanec Národnej rady (NR) SR Juraj Krúpa zo strany SaS, podľa ktorého atmosféra v krajine „vonia po prehre“ maďarského premiéra Viktora Orbána. Poslankyňa Európskeho parlamentu Judita Laššáková (Smer-SD), naopak, očakáva jeho víťazstvo. V prípade výhry predsedu opozičnej strany TISZA Pétera Magyara si nie je istá, či by naplnil očakávania Bruselu.
Rozdielne pohľady na Orbána a národné záujmy
Poslankyňa NR SR a podpredsedníčka hnutia Progresívne Slovensko (PS) Beáta Jurík zdôraznila, že si želá spravodlivé voľby a víťazstvo opozície. Europoslanec a predseda hnutia Republika Milan Uhrík, naopak, považuje za lepšie pre ochranu národných záujmov, aby voľby vyhral Viktor Orbán.
Jurík podotkla, že ak vyhrá voľby Orbán, v EÚ bude pokračovať v proruskej politike. „Čo sme videli aj z rôznych nahrávok alebo počas celej tejto kampane je, že maďarský premiér, žiaľ, rovnako ako aj slovenský premiér nehája záujmy ich vlastných občanov, ale, naopak, ruské záujmy,“ podotkla. S tým Judita Laššáková nesúhlasila a zdôraznila, že hájenie národných záujmov nemožno automaticky spájať s kolaboráciou s Ruskou federáciou.
Spor o právo veta v Európskej únii
V súvislosti s možným víťazstvom súčasného maďarského premiéra politici diskutovali aj o otázke zachovania práva veta. Ich postoje sa výrazne líšili:
- Judita Laššáková zdôraznila, že „otázka jednomyseľnosti musí byť v Európskej únii zachovaná“.
- Milan Uhrík odmieta jeho obmedzenie a tvrdí: „V súčasnosti nie je problém EÚ právo veta. Problém Únie je ten, že veľkí hráči... nechcú počúvať iný názor.“
- Juraj Krúpa varoval, že Orbánova politika môže urýchliť snahy veto obchádzať, napríklad cez užšiu spoluprácu niektorých štátov.
- Beáta Jurík označila diskusiu o obmedzení veta za legitímnu, keďže jeho zneužívanie môže blokovať fungovanie Európskej únie.
Prípadné víťazstvo Magyara a maďarská karta
Diskutujúci sa nezhodli ani v tom, čo by znamenalo prípadné víťazstvo lídra opozície Pétera Magyara. Jurík očakáva, že by Maďarsko mohlo byť opäť rešpektovaným partnerom. Krúpa predpokladá ústretovejší prístup voči Európskej komisii a odblokovanie eurofondov, no varuje pred domácou reakciou. „Očakávam, že sa znova po nejakom čase vytiahne maďarská karta na Slovensku. Nevytiahne sa Maďarskom alebo Petrom Magyarom, vytiahne sa premiérom Robertom Ficom,“ uviedol poslanec SaS.
Laššáková však upozornila na neistotu spojenú s novým lídrom a podotkla: „Nie som si celkom istá, či Péter Magyar naplní očakávania Bruselu.“ Uhrík označil jeho prípadné víťazstvo za rizikovejšie, keďže podľa neho nie je jasné, aký postoj by zaujal vo vzťahu k Slovensku.
Diskusia sa dotkla i fungovania EÚ či NATO a ich ďalšieho smerovania. Uhrík kritizoval mieru centralizácie a byrokracie v Európskom parlamente. Ostatní diskutujúci zdôrazňovali potrebu spolupráce a hľadania kompromisov. Jurík hovorila o potrebe spojenectva so západnou Európou aj pre prípad, že by „Spojené štáty americké z NATO vystúpili“. Laššáková na záver zdôraznila potrebu návratu k dialógu s tým, že rozdielne názory by mali byť v Únii plne rešpektované.