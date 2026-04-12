Poslanec Národnej rady (NR) SR Rudolf Huliak podmieňuje podporu ďalších konsolidačných opatrení schválením návrhu na zrušenie vratiek DPH v niektorých sektoroch. Tvrdí, že bez takéhoto opatrenia nevidí dôvod podporovať kroky, ktoré by podľa neho zaťažovali obyvateľov. V nedeľu to uviedol v diskusnej relácii televízie TA3 V politike. Návrh vyvoláva aj kritiku opozície, ktorá upozorňuje na možné riziká pre podnikateľské prostredie.
Milióny do rozpočtu a koniec podvodov
„Nevidím dôvod konsolidovať, keďže k tomuto opatreniu nechcú pristúpiť a chceme naďalej vytvárať dôvod na podvody s vratkami DPH. Nevidím dôvod, aby sme my súhlasili s opatreniami, ktoré sa majú dotknúť peňaženiek a životnej úrovne obyvateľov Slovenska,“ uviedol poslanec.
Vratky DPH by sa podľa Rudolfa Huliaka mali zrušiť najmä v oblastiach, kde sú podľa neho daňové podvody najčastejšie:
- reklama,
- informačné technológie,
- poradenstvo.
„Chceme zaručiť, aby sa postupne zrušili všetky vratky DPH a zabezpečiť, aby do štátneho rozpočtu pritieklo 900 miliónov až miliarda, možno až 1,3 miliardy eur v rámci výberu DPH,“ uviedol Huliak. Zdôraznil, že opatrenie by nemalo zaťažiť domácnosti, práve naopak. „Každá slovenská rodina dnes dopláca na podvody s DPH približne 600 eur ročne. My prinášame riešenie, ktoré to má zastaviť bez dosahu na peňaženky ľudí,“ argumentoval.
Výhrady opozície a chýbajúca podpora koalície
Návrh sa však podľa Huliaka na koaličnej rade nestretol s pochopením a zatiaľ nemá podporu. Priznal, že sa s ním nestotožnili všetci partneri, a preto ho predkladá ako poslaneckú iniciatívu.
Opozícia s cieľom bojovať proti daňovým podvodom súhlasí, k samotnému návrhu má však výhrady. Poslankyňa NR SR za Progresívne Slovensko (PS) Tamara Stohlová upozornila, že plošné obmedzenie vratiek DPH by mohlo narušiť fungovanie existujúceho systému DPH v rámci Európskej únie. „Takýto zásah do daňového systému môže priniesť chaos a nejasnosti v praxi. Nie je to nástroj určený na dlhodobé a plošné použitie,“ uviedla.
Opozičná poslankyňa zároveň kritizovala, že návrh prichádza do NR SR ako poslanecký, a nie ako vládne opatrenie. „Ja si myslím, že koalícia v skutočnosti nemá vôľu bojovať proti korupcii, bojovať proti daňovým podvodom a presne preto to pán Huliak musí komunikovať verejne, a nie so svojimi koaličnými partnermi,“ dodala Stohlová na záver.