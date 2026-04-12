Predseda vlády SR začal v nedeľu večer oficiálnu návštevu Vietnamu, ktorú označil za „mimoriadne programovo bohatú“. Súčasťou delegácie je aj rozsiahla podnikateľská misia, ktorá má podľa jeho slov za cieľ prehĺbiť ekonomickú spoluprácu medzi oboma krajinami.
Premiér sa prihlásil krátko po prílete do Hanoja a avizoval, že už o niekoľko minút ho čaká prvé pracovné rokovanie. V pondelok by mal spolu s vládnou delegáciou podpísať strategické partnerstvo so svojím vietnamským náprotivkom - podobnú dohodu nedávno uzavrela s Vietnamom aj Európska únia.
Vietnam ako kľúčový partner v Ázii
Premiér zdôraznil strategický význam Vietnamu pre Slovensko. Krajina so 100 miliónmi obyvateľov je najväčším obchodným partnerom Slovenska v juhovýchodnej Ázii a tretím najväčším v celej Ázii. Obe krajiny podľa neho spája spoločná minulosť - na významných pozíciách vo Vietname nie je výnimkou stretnúť ľudí hovoriacich po slovensky alebo česky, pričom na Slovensku žije uznaná vietnamská národnostná menšina.
Rastie aj turistický ruch. V roku 2025 navštívilo Vietnam viac ako 18-tisíc slovenských občanov, čomu napomáha aj zrušenie vízovej povinnosti pre Slovákov pri pobytoch do 45 dní.
Kritiku novinárov odmietol
Predseda vlády sa vo svojom vyjadrení dotkol aj domácej kritiky. Podľa vlastných slov ho neprekvapilo, že niektorí novinári po piatkovej tlačovej konferencii spochybňovali zmysel cesty do Vietnamu. Kritikov označil za „odutú a hlúpu bratislavskú kaviareň“ a zdôraznil, že rozvíjanie vzťahov s Vietnamom je v záujme každého, kto má „zdravý rozum“.
Avizoval aj komentár k voľbám v Maďarsku
Napriek nabitému programu premiér naznačil, že sa v krátkosti vyjadrí aj k výsledkom maďarských parlamentných volieb. Návrat delegácie do Bratislavy je naplánovaný na pondelok večer, aby bola v utorok ráno opäť k dispozícii na Slovensku.