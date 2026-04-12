Na nadchádzajúcej schôdzi parlamentu podporia poslanci okolo Rudolfa Huliaka novelu cestného zákona. Podmienkou podľa neho však je, že z nej vypadnú ustanovenia o stacionárnych radaroch v správe obcí a miest. Poslanci odmietnu novelu mediálneho zákona, no do prvého čítania pustia novelu zákona o audiovizuálnom fonde. V diskusnej relácii televízie TA3 V politike to povedal Huliak. Opozičná poslankyňa Tamara Stohlová (PS) kritizovala, že sa podľa nej parlament bude z veľkej časti zaoberať absurdnosťami.
Podmienky pre ekonomické zákony a vládne opatrenia
Rudolf Huliak zdôraznil, že sa nezaradení poslanci Národnej rady SR, ktorí sú členmi jeho strany Národná koalícia, budú usilovať o prispôsobenie ekonomických zákonov tak, aby nezaťažovali bežných občanov.
„Pani Saková predostiera 25 opatrení na zníženie energetickej záťaže v rámci podnikateľov, v rámci obcí, miest a aj súkromnej sféry. Všetky tieto opatrenia si vezmeme, podporíme, samozrejme, ak budú mať konštruktívne riešenia takého charakteru, že to nebude na úkor štátneho rozpočtu aj všetkého s tým súvisiaceho,“ povedal Huliak na margo návrhov ministerky hospodárstva.
Spor o volebný zákon a hlasovanie zo zahraničia
Tamara Stohlová poznamenala, že koalícia sa na nadchádzajúcej schôdzi parlamentu bude opäť zaoberať aj absurdnosťami, ako napríklad možnosťou, aby mohli poslanci sobášiť ľudí. Za oveľa horší problém však označila novelu volebného zákona. Zrušením možnosti voľby poštou zo zahraničia sa podľa nej súčasná vládna koalícia usiluje zabetónovať pri moci.
Huliak tvrdil, že jeho traja poslanci novelu podporia z dvoch hlavných dôvodov:
- pri voľbe poštou podľa neho nie je zabezpečená tajnosť,
- o vláde by mali rozhodovať občania žijúci a platiaci dane priamo na Slovensku.
„Kto chce raz za štyri roky voliť, tak si jednoducho spôsob nájde, pretože naozaj Slovák žijúci na Slovensku a platiaci na Slovensku dane, by mal rozhodovať o tom, kto tu bude vládnuť a akým spôsobom,“ dodal poslanec. Stohlová namietala, že v návrhu je iba možnosť voľby na zastupiteľstvách, ktoré Slovensko v mnohých štátoch nemá.