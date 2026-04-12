Maďarský premiér a predseda strany Fidesz Viktor Orbán spolu s manželkou Anikó Lévaiovou odovzdali v nedeľu svoj hlas vo voľbách do Národného zhromaždenia. „Prišiel som zvíťaziť,“ povedal predseda vlády po odchode z volebnej miestnosti v XII. budapeštianskom obvode. S odvolaním sa na server hírTV o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.
Výzva voličom a oslava demokracie
„My sme už odvolili. Nikto by nemal zostať doma. My rozhodujeme o osude Maďarska. Hlasujte za bezpečnosť, hlasujte za Fidesz!“ uviedol Viktor Orbán na sociálnej sieti Facebook.
Následne zdôraznil, že voľby sú oslavou demokracie a ich transparentnosť je v Maďarsku zaručená. Na adresu volebného procesu a očakávaní poznamenal:
- „Maďarský volebný systém je najbezpečnejší v Európe.“
- V prípade víťazstva by ako prvé poďakoval aktivistom, ktorí sa v posledných mesiacoch podieľali na kampani strany Fidesz a odviedli množstvo práce.
Rešpektovanie vôle ľudu
Líder Fideszu tiež poznamenal, že ak by predseda konkurenčnej strany Tisza Péter Magyar získal viac hlasov, výsledok by samozrejme prijal a zablahoželal by mu. „Rozhodnutie ľudu treba rešpektovať,“ zdôraznil na záver.