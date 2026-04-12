Súčasná opozícia v prípadnej budúcej vláde musí dať kultúrno-etické otázky bokom. Riešiť by mala ekonomiku, zdravotníctvo či školstvo. Myslí si to líder opozičného KDH a poslanec Národnej rady (NR) SR Milan Majerský. Uviedol to v diskusnej relácii Politika 24 na Joj 24.
Priorita budúcej vlády a spolupráca opozície
„Ja sa rozprávam aj s ľuďmi, ktorí volia PS, a keď sa s nimi bavím, povedia mi rovno, že v jednej veci vám dám za pravdu – nie je dobré otvárať ideologické alebo kultúrno-etické otázky, najbližšia vláda by mala riešiť ekonomiku, zdravotníctvo, školstvo,“ skonštatoval Milan Majerský.
Každý, kto bude chcieť byť súčasťou budúcej vlády, musí podľa šéfa KDH už teraz v opozícii ukázať, že chce byť stabilným prvkom. „Môže sa stať, že budeme odsúdení na spoluprácu,“ okomentoval s tým, že do potenciálnej „dobrej a kvalitnej koalície“ zaradil tieto politické subjekty:
- Hnutie Slovensko (podľa Majerského však musí dať jasný signál, že nebude rozvracačské),
- KDH,
- PS,
- SaS,
- Demokrati.
Podmienkou podľa neho je, aby boli všetci konštruktívni a držali sa rámca podpísanej zmluvy či programového vyhlásenia vlády.
Situácia v KDH a odchod poslanca Hajka
Diskutovalo sa aj o vnútrostraníckych veciach. Majerský si myslí, že má ako predseda hnutia podporu. Poukázal pri tom na to, že snem schválil jeho návrh na predsedov a členov predsedníctva hnutia. Myslí si, že ak by bola nespokojnosť s jeho vedením, prišiel by návrh na jeho výmenu na poste. Zároveň zdôraznil, že KDH nie je hnutím jedného človeka.
Témou bolo aj rozhodnutie poslanca NR SR Jozefa Hajka vzdať sa poslaneckého mandátu. Majerský mu poďakoval za prácu v parlamente. Vyjadril sa tiež k jeho kritike o tom, že kresťanskí demokrati nie sú silnou reformnou stranou. Líder hnutia argumentoval, že reformy možno realizovať vo vláde, nedajú sa presadiť z opozície. Verí však, že KDH bude v budúcej vláde práve reformnou stranou.
Majerský hovoril aj o prioritách hnutia. Informoval, že aktuálne pripravujú veľký prorodinný a prosociálny program. Venovať sa ďalej chcú dostupnosti bývania, potrebe decentralizácie Slovenska a presune kompetencií samosprávam. Avizoval, že návrhy budú predstavovať postupne a o niektorých už rokovali s opozičnými partnermi.