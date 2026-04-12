Predseda maďarskej opozičnej strany Tisza Péter Magyar odovzdal svoj hlas v parlamentných voľbách v Budapešti v nedeľu ráno. Po odchode z volebnej miestnosti novinárom povedal, že jeho strana voľby vyhrá.
Výzva pre voličov a očakávanie rekordnej účasti
Predseda strany Tisza, ktorý je vyzývateľom premiéra a predsedu Fideszu Viktora Orbána, sa na občanov obrátil s jasnými odkazmi:
- vyzval všetkých maďarských voličov, aby využili svoje volebné právo,
- na sociálnej sieti Facebook apeloval: „Choďte voliť aj vy a prosím, povzbuďte všetkých svojich príbuzných, známych a priateľov, aby tak urobili tiež!“,
- do 19.00 h, keď sa majú zatvoriť volebné miestnosti, očakáva rekordnú účasť.
Rozhodovať bude každý hlas a podmienka akceptovania výsledkov
„Na každom hlase záleží, budú aj také volebné obvody, kde o výsledku rozhodne zopár hlasov. Preto dnešné voľby, ktoré by mohli na dlhé roky určiť maďarský politický život, môžu byť dôležitejšie ako kedykoľvek predtým,“ zdôraznil Péter Magyar.
Predseda Tiszy zároveň podotkol, že výsledky volieb akceptuje iba v jedinom prípade, a to ak nedôjde k závažným volebným podvodom.