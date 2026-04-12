Polícia vyšetruje vraždu v obci Tesárske Mlyňany v okrese Zlaté Moravce. Dvadsaťštyriročná žena v nočných hodinách pravdepodobne po slovnej hádke fyzicky napadla 27-ročného muža, ktorý zraneniam podľahol. Informovala o tom nitrianska krajská polícia.
Trestné stíhanie za obzvlášť závažný zločin
K tragédii došlo počas nočných hodín, pričom krajský vyšetrovateľ k prípadu uviedol nasledovné skutočnosti:
- podozrivá 24-ročná žena bola obmedzená na osobnej slobode,
- vo veci sa začalo trestné stíhanie za obzvlášť závažný zločin vraždy,
- motív a všetky okolnosti prípadu sú v súčasnosti predmetom ďalšieho vyšetrovania.
Informačné embargo pre procesné úkony
Vzhľadom na prebiehajúce procesné úkony nie je podľa policajtov možné o incidente momentálne detailnejšie informovať. „Bližšie informácie poskytneme hneď, ako to procesná situácia dovolí,“ doplnili.