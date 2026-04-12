Teherán v nedeľu vyhlásil, že „nikto neočakával“, že Spojené štáty a Irán dosiahnu dohodu v prvom kole rokovaní, uviedol hovorca iránskeho ministerstva zahraničných vecí Esmáíl Bakájí.
Reakcia Iránu na neúspešné rokovania
„Od začiatku bolo jasné, že by sme nemali očakávať, že dosiahneme dohodu v jednom kole rokovaní. Nikto to neočakával,“ povedal Esmáíl Bakájí v rozhovore pre iránsku štátnu televíziu po oznámení, že rokovania v Islamabade zamerané na ukončenie vojny na Blízkom východe neboli úspešné.
Hovorca iránskeho ministerstva zahraničných vecí zároveň vyjadril presvedčenie, že „naše kontakty s Pakistanom, ako aj s našimi ďalšími priateľmi v regióne, budú pokračovať.“
Americká ponuka a odchod delegácií
Americká strana po rokovaniach oznámila, že dohodu sa nepodarilo dosiahnuť a že delegácia vedená viceprezidentom J. D. Vanceom sa vracia do USA. Spojené štáty tvrdia, že Iránu predložili „konečnú a najlepšiu možnú ponuku“, pričom od neho požadujú najmä:
- záväzok, že sa nebude usilovať o získanie jadrovej zbrane,
- čo však Teherán odmietol.
Rokovania medzi Spojenými štátmi a Iránom sa konali v Islamabade, odkiaľ už medzičasom po americkej delegácii odcestovali aj vyjednávači z Iránu, informovala iránska tlačová agentúra Tasním.