Viceprezident USA J. D. Vance v nedeľu v Islamabade oznámil, že rokovania s Iránom sa po 21 hodinách skončili bez dosiahnutia dohody. Americká delegácia sa vracia do USA.
Rozhovory stroskotali na jadrovom programe
Podrobnosti rokovaní s Iránom odmietol konkretizovať. Zdôraznil však, že kľúčovou otázkou na nich je jadrový program krajiny.
„Mali sme s Iráncami niekoľko podstatných diskusií. To je dobrá správa. Zlou správou je, že sme nedosiahli dohodu. Myslím si, že táto správa je horšia pre Irán ako pre Spojené štáty,“ konštatoval J. D. Vance. Informoval, že Spojené štáty na rokovaniach jasne stanovili, v čom sú ochotné vyhovieť a na čom trvajú. „Oni sa rozhodli naše podmienky neprijať,“ uviedol.
Vance ozrejmil, že jadrom sporu sú jadrové zbrane. Jednou z podmienok USA je, aby Irán súhlasil s tým, že sa zriekne snáh získať jadrovú zbraň. Spojené štáty podľa neho potrebujú v tejto veci „pevný záväzok“. Dodal, že Teherán to odmietol na seba prijať. „Jednoduchá otázka znie: vidíme zásadný záväzok Iráncov nevyvíjať jadrové zbrane – nielen teraz, ani o dva roky, ale aj dlhodobo? To sme zatiaľ nevideli. Dúfame, že sa nám to podarí,“ uviedol americký viceprezident.
Posledná ponuka a konzultácie s Washingtonom
Zároveň naznačil, že Iránu stále dáva čas na zváženie ponuky Spojených štátov, ktoré v utorok oznámili, že na dva týždne pozastavia útoky, aby vytvorili priestor pre mierové rokovania.
„Odchádzame odtiaľto s veľmi jednoduchým návrhom: ide o prístup, ktorý predstavuje našu poslednú ponuku a to najlepšie, čo môžeme predložiť. Uvidíme, či ju Iránci prijmú,“ uviedol Vance počas krátkeho vyhlásenia pre médiá.
Viceprezident dodal, že počas rokovaní bol v pravidelnom kontakte s kľúčovými predstaviteľmi USA:
- s prezidentom Donaldom Trumpom,
- s veliteľom regionálneho veliteľstva amerických ozbrojených síl (CENTCOM) admirálom Bradleym Cooperom,
- s ministrom obrany Peteom Hegsethom,
- s ministrom zahraničných vecí Marcom Rubiom.
Rokovania, ktoré sprostredkoval Pakistan, sa začali v sobotu a ich cieľom bolo dosiahnuť trvalé urovnanie šesť týždňov trvajúceho konfliktu, ktorý sa začal 28. februára útokom USA a Izraela na Irán. Podľa Vancea Spojené štáty na týchto rokovaniach preukázali veľkú mieru flexibility. „Prezident nám povedal: ‚Musíte prísť v dobrej viere a urobiť maximum pre dosiahnutie dohody.‘ Presne to sme urobili a, žiaľ, nepodarilo sa nám posunúť veci vpred,“ uzavrel Vance.