Astronauti lunárnej misie Artemis 2 po návrate z historického preletu okolo Mesiaca uviedli, že počas letu si uvedomili izolovanosť Zeme vo vesmíre a vyzvali na väčšiu jednotu ľudí na planéte. Posádka modulu Orion absolvovala prvý prelet v blízkosti Mesiaca po viac než 50 rokoch a dostala sa vo vesmíre ďalej než akákoľvek predchádzajúca misia. Ich cesta sa skončila v noci na sobotu SELČ úspešným pristátím do vôd Tichého oceánu pri pobreží Kalifornie, informovala agentúra AFP.
Zem ako záchranný čln v čiernote vesmíru
Veliteľ misie Reid Wiseman a astronauti Victor Glover a Jeremy Hansen sa na tlačovej konferencii zúčastnili spolu s astronautkou Christinou Kochovou. Tá uviedla, že počas letu ju zaujala najmä perspektíva pohľadu na našu planétu z vesmíru.
„To, čo ma zaujalo, nebola ani tak samotná Zem, ale čiernota, ktorá ju obklopovala. Zem bola akoby len záchranný čln, nehybne zavesený vo vesmíre,“ povedala Christina Kochová.
Historické prvenstvá a rôznorodá posádka
Jeremy Hansen uviedol, že posádka dosiahla viaceré historické prvenstvá. Rôznorodosť tímu je podľa neho odrazom ľudstva ako celku:
- Victor Glover bol prvým astronautom tmavej pleti na obežnej dráhe Mesiaca,
- Christina Kochová sa stala prvou ženou v blízkosti Mesiaca,
- on sám ako Kanaďan bol vôbec prvým neamerickým členom lunárnej misie.
Počas misie astronauti zhotovili tisíce fotografií, zozbierali stovky gigabajtov dát, zaznamenali aj unikátne zatmenie Slnka za Mesiacom a pozorovali dopady meteoritov na mesačný povrch.
Dôležitý krok pre program Artemis
Administrátor amerického Národného úradu pre letectvo a vesmír (NASA) Bill Nelson uviedol, že táto misia je dôležitým krokom programu Artemis, ktorého cieľom je dlhodobá prítomnosť človeka na Mesiaci a v budúcnosti aj lety na Mars.
„Artemis 2 si budeme navždy pamätať. Je to moment, keď sme opäť videli Mesiac, keď sa detské sny stali misiami. Pomohli ste svetu opäť uveriť a na to sa nezabudne,“ vyhlásil šéf agentúry.
Program bude podľa zverejnených plánov pokračovať ďalšími fázami. Úrad NASA plánuje samotný návrat astronautov na mesačný povrch zrealizovať najskôr v roku 2028.