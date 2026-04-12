Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v sobotu Rusku navrhol predĺženie veľkonočného prímeria. Uviedol to v správe zverejnenej na sociálnej sieti X.
Návrh na predĺženie a podmienky prímeria
„Veľká noc by mala byť časom bezpečia a mieru. Bolo by správne, keby prímerie trvalo aj po sviatkoch. Tento návrh sme Rusku odovzdali. Ak si Rusko opäť vyberie vojnu pred mierom, opäť to ukáže svetu, a najmä Spojeným štátom, kto čo skutočne obhajuje. Ukrajina bude konať symetricky,“ napísal Volodymyr Zelenskyj.
Veľkonočné prímerie, ktoré navrhol Kremeľ, sprevádzajú nasledujúce okolnosti a podmienky:
- Začalo platiť v sobotu o 15.00 h moskovského času a potrvá do nedele 23.00 h SELČ.
- Ruská armáda bude podľa svojich vyjadrení vo vojenských operáciách pokračovať, pokiaľ Kyjev odmietne akceptovať ruské podmienky mieru vrátane stiahnutia ukrajinských jednotiek z Donbasu.
Stovky porušení zo strany Ruska
Medzičasom generálny štáb ukrajinskej armády v sobotu večer informoval, že ruské jednotky porušili veľkonočné prímerie navrhnuté Kremľom už 469-krát.