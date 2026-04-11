Pápež Lev XIV. počas sobotňajšej modlitby za mier v Bazilike sv. Petra vo Vatikáne vyzval tých, ktorí rozdúchavajú vojnové konflikty, ako aj miliardy ľudí na celom svete, aby prijali mier a znovu verili v lásku, striedmosť a rozumnú politiku. Viera je podľa neho potrebná, aby ľudstvo spoločne zvládlo tento dramatický okamih v dejinách. Zároveň odsúdil zbrojenie a „modloslužbu moci“. TASR o tom informuje s odvolaním sa na agentúru AFP a Vatikánsky rozhlas.
Protivojnové posolstvo a odsúdenie modloslužby
„Vojna rozdeľuje, nádej spája. Svojvôľa pošliapava, láska pozdvihuje. Modloslužba oslepuje, živý Boh osvecuje,“ povedal 70-ročný pontifex vo svojom doteraz najemotívnejšom a najadresnejšom protivojnovom posolstve.
„Dosť bolo modloslužby voči sebe samým a peniazom! Dosť bolo vystatovania sa silou! Dosť bolo vojny! Skutočná sila sa prejavuje v službe životu,“ pokračoval pápež Lev XIV. Hoci nemenoval konkrétnych politikov ani krajiny, jeho kritika smerovala k aktérom ozbrojených konfliktov, najmä v súvislosti s krízou na Blízkom východe.
Výzva štátnikom a zodpovednosť ľudstva
V modlitbe vykreslil pochmúrny obraz súčasného stavu sveta, „kde sa zdá, už nestačia ani hroby, pretože ľudia sa naďalej navzájom ukrižovávajú a berú život – bez ohľadu na spravodlivosť a milosrdenstvo“. Následne sa s jasným odkazom obrátil priamo na predstaviteľov štátov:
- „Zastavte sa!“
- „Je čas na mier!“
- „Sadnite si za stôl dialógu a sprostredkovania, nie za stôl, kde sa plánuje prezbrojovanie a rozhoduje o skutkoch smrti!“
„No nemenej veľká je aj zodpovednosť nás všetkých, mužov a žien, z toľkých krajín: Nesmierneho množstva ľudí, ktorí odmietajú vojnu skutkami, nielen slovami,“ dodal.
Pápež sa k aktuálnemu konfliktu na Blízkom východe vyjadroval opakovane. Počas stredajšej generálnej audiencie privítal správu o dvojtýždňovom prímerí, ktoré označil za „znamenie hlbokej nádeje“. V piatok na stretnutí s biskupmi Chaldejskej cirkvi vyhlásil, že „Boh nežehná žiadnemu konfliktu“ a ostro sa ohradil proti zneužívaniu Božieho mena na ospravedlňovanie útokov.