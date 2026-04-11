Fenomén „dating fatigue" – únavy zo zoznamiek – zasiahol milióny ľudí po celom svete. Algoritmy zmenili spôsob, akým randíme, a mnohí sa vracajú k zoznamovaniu naživo. Čo o tom hovoria dáta?
Petra má 29 rokov, žije v Bratislave a posledné tri roky strávila na zoznamovacích aplikáciách. Tinder, Bumble, Hinge – vyskúšala všetky. Výsledok? Desiatky povrchných konverzácií, niekoľko rande, ktoré nikam neviedli, a narastajúci pocit, že s ňou niečo nie je v poriadku. „Nakoniec som to zmazala a šla som na jogu. Tam som spoznala svojho terajšieho priateľa," hovorí so smiechom. Petra nie je výnimka – je súčasťou rastúceho globálneho trendu.
Čísla, ktoré hovoria jasnou rečou
Zoznamovacie aplikácie dnes ľudia využívajú masovo. Podľa odhadov analytikov v roku 2024 používalo tieto platformy celosvetovo viac ako 380 miliónov ľudí, pričom celkové tržby odvetvia presiahli 6 miliárd dolárov. Tinder ako najväčšia platforma evidoval v polovici roka 2024 okolo 60 miliónov aktívnych používateľov mesačne.
No za týmito impozantnými číslami sa skrýva rastúca nespokojnosť. Prieskum inštitútu Pew Research Center z roku 2023 zistil, že 30 percent dospelých Američanov niekedy použilo zoznamovaciu platformu, no len asi 12 percent z nich si na nej našlo stabilný vzťah alebo partnera. Takmer polovica používateľov hodnotila svoju celkovú skúsenosť neutrálne alebo negatívne.
|Údaj
|Hodnota
|Zdroj
|Používateľov zoznamiek, ktorí zažili emocionálne vyčerpanie
|78 %
|Forbes Health / OnePoll, 2024
|Mladých ľudí (Gen Z a mileniáli), ktorí zažili ghosting
|84 %
|Výskum cit. v befriend.cc, 2025
|Používateľov, ktorí opustili zoznamky v UK za rok 2023–2024
|1,4 milióna
|Ofcom / CNBC, 2024
Tieto čísla pochádzajú z viacerých zdrojov: prieskum Forbes Health a OnePoll z roku 2024, ktorý zahŕňal 1 000 amerických používateľov zoznamiek, zistil, že 78 percent respondentov zažilo emocionálne vyčerpanie z online zoznamovania. Medzi generáciou Z to bolo až 79 percent. A správa britského regulátora Ofcom za obdobie máj 2023 až máj 2024 zaznamenala pokles používateľov na všetkých veľkých platformách – Tinder stratil takmer 600-tisíc používateľov, Bumble 368-tisíc a Hinge 131-tisíc.
Čo je „dating fatigue" a prečo vzniká?
Odborný pojem „dating fatigue" – únava zo zoznamovania – opisuje stav emocionálneho, mentálneho a fyzického vyčerpania spôsobeného opakovaným používaním zoznamovacích aplikácií. Štúdia publikovaná v januári 2025 v časopise SN Social Sciences (autori Degen a kolektív) identifikovala kľúčové mechanizmy tohto javu: paralelné randenie s viacerými osobami súčasne, tlak na efektivitu, zrýchľovanie kontaktov a kultúra nezáväznosti. Výskumníci na základe 27 hĺbkových rozhovorov zistili, že nejde o individuálnu zraniteľnosť, ale o širší sociálny fenomén vyplývajúci zo samotného dizajnu aplikácií.
„Únava zo zoznamovania nie je osobným zlyhaním. Je to logický dôsledok systému, ktorý premieňa ľudské vzťahy na nekonečný katalóg možností."
– voľná parafráza záverov štúdie Degen et al., SN Social Sciences, 2025
Z psychologických výskumov vyplýva, že takzvaný „online dating burnout" postihuje v ťažkej forme asi 14 percent všetkých používateľov aplikácií, pričom sa prejavuje stresom, poklesom sebavedomia, depersonalizáciou a stratou viery vo vlastné schopnosti. U širšej populácie používateľov sú miernejšie príznaky vyčerpania ešte rozšírenejšie.
Ako to funguje na Slovensku
Slovensko nie je izolované od globálnych trendov. Podľa prieskumu spoločnosti Nielsen Atmosphere sa prostredníctvom zoznamovacích aplikácií pokúsila zoznámiť takmer polovica používateľov internetu na Slovensku. Tinder, Badoo a slovenská aplikácia Blindr patria medzi najpoužívanejšie platformy v krajine. Ako uviedol slovenský týždenník .týždeň v rozhovore so sociologičkou Markétou Šetinovou, online zoznamovanie dávno nie je záležitosťou „zúfalých ľudí" – stalo sa bežnou súčasťou života, najmä vo väčších mestách.
No skúsenosti slovenských používateľov kopírujú globálne vzorce. V internetových diskusiách na portáloch ako Modrý koník sa pravidelne objavujú príbehy žien aj mužov, ktorí opisujú vyčerpanie z nekonečného swajpovania, rozčarovanie z povrchných konverzácií a frustráciu z falošných profilov. Recenzie na slovenských portáloch opakovane uvádzajú, že platforma Tinder získala na Slovensku povesť miesta skôr pre nezáväzné stretnutia, čo sťažuje hľadanie vážneho vzťahu.
Ghosting: tichý zabijak dôvery
Jedným z najboľavejších javov moderného zoznamovania je ghosting – náhle prerušenie komunikácie bez vysvetlenia. Podľa dostupných výskumov až 84 percent príslušníkov generácie Z a mileniálov zažilo ghosting, pričom dve tretiny sa priznali, že sami niekedy ghostovali niekoho iného. Tento cyklus vytvára prostredie nedôvery, v ktorom sa ľudia boja emocionálne investovať do nového kontaktu.
Algoritmus nie je Amor
Zaujímavým aspektom problému je samotný dizajn aplikácií. Zoznamovacie platformy fungujú na princípe maximalizácie času stráveného v aplikácii – ich obchodný model závisí od toho, aby sa používatelia vracali. To vytvára paradox: aplikácia, ktorá by perfektne spárovala ľudí, by prišla o zákazníkov. Prémiové funkcie ako „boost" profilu či „Super Like" generujú miliardy na tržbách, no zároveň zosilňujú pocit, že bez platenia nemáte šancu.
Výskum navyše naznačuje, že rozhodovanie na základe fotografií a krátkych popisov vedie k takzvanému „paradoxu výberu" – čím viac možností máme, tým menej sme spokojní s tými, ktoré si zvolíme. Približne tretina používateľov pociťuje únavu z tohto typu rozhodovania, čo znižuje ich spokojnosť a angažovanosť na platforme.
Čo hovoria odborníci: trendy na rok 2025–2026
- Soft dating – randenie bez tlaku, s dôrazom na emocionálnu inteligenciu a vzájomný rešpekt
- Mikrokomunity – hľadanie partnera cez špecifické záujmové skupiny (športové kluby, knižné kluby, kreatívne workshopy)
- Anti-swipe hnutie – nástup platforiem, ktoré odmietajú swajpovaciu mechaniku a stavajú na hlbších profiloch
- Slow dating – vedomé spomalenie, menej kontaktov, ale väčšia hĺbka interakcie
Návrat k zoznamovaniu naživo
Čoraz viac mladých ľudí po celom svete sa vracia k hľadaniu partnera v reálnom živote. Podľa štúdie Pew Research Center sú páry, ktoré sa spoznali cez spoločných priateľov, s vyššou pravdepodobnosťou stabilné – spoločné sociálne kruhy vytvárajú prirodzenú „previerku" a základ dôvery. Britský prieskum spoločnosti Thortful ukázal, že 57 percent respondentov vo veku 18 až 25 rokov spoznalo svojho partnera najprv ako priateľa.
Reagujú na to aj samotné aplikácie. Bumble v roku 2022 spustil sériu živých podujatí pod značkou Bumble IRL. Podobné kroky robí aj Grindr a nové platformy ako TimeLeft, ktorá organizuje skupinové večere medzi neznámymi ľuďmi. Na Slovensku sa objavujú single eventy v kaviarňach, rýchle rande (speed dating) a záujmové stretnutia, kde je spoznávanie ľudí vedľajším produktom spoločnej aktivity.
Platforma Eventbrite zaznamenala nárast záujmových podujatí – napríklad akcií spojených s Dungeons & Dragons – o 248 percent. Podľa prieskumu britského magazínu The Stylist 60 percent nezadaných súhlasí s tým, že spoločné nezvyčajné záľuby sú najlepším základom pre vzťah.
„Zmazala som všetky zoznamky a je úžasné, ako sa mi uľavilo. Moja romantická hodnota sa už neodvíja od toho, či ma niekto swajpne doprava."
– Sameena Khan, citovaná v magazíne The New Feminist, 2025
Čo si z toho odniesť?
Zoznamovacie aplikácie nie sú zo svojej podstaty zlé – pomohli miliónom ľudí nájsť si partnera a rozšírili možnosti pre tých, ktorí by inak mali obmedzené príležitosti na spoznávanie nových ľudí. Problémy nastávajú, keď sa stanú jediným kanálom hľadania vzťahu a keď ich dizajn uprednostňuje kvantitu pred kvalitou.
Odborníci odporúčajú kombinovaný prístup: ak používate zoznamky, stanovte si jasný časový limit, buďte selektívni a venujte viac energie menšiemu počtu kontaktov. Zároveň investujte do reálnych sociálnych aktivít – od športových klubov cez dobrovoľníctvo až po kurzy čohokoľvek, čo vás baví. Dáta jednoznačne naznačujú, že najodolnejšie vzťahy vznikajú tam, kde sa ľudia stretávajú opakovane v prirodzenom prostredí.
Únava zo zoznamiek nie je dôvod na rezignáciu – je to signál, že je čas zmeniť prístup. A možno, tak ako Petra, nájdete lásku práve tam, kde ste ju nehľadali.