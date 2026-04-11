Nehoda na štvorkolke v katastri obce Belá (okres Žilina) si vyžiadala život 35-ročného muža. Ďalší 62-ročný muž sa v sobotu zranil pri páde štvorkolky v lesnom poraste v miestnej časti Turzovky (okres Čadca). Žilinská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.

Tragédia pri Belej a zranený v Turzovke

K prevráteniu štvorkolky, pod ktorou zostal zakliesnený 35-ročný muž, došlo podľa doterajších zistení polície pravdepodobne v piatok 10. apríla. Telo muža bez známok života našli v sobotu dopoludnia. „Vodič utrpel zranenia, ktorým na mieste podľahol. Polícia v tejto súvislosti začala trestné stíhanie vo veci prečinu usmrtenia. Presné príčiny a okolnosti sú predmetom ďalšieho vyšetrovania,“ uviedli policajti.

Druhého 62-ročného muža, ktorý sa zranil pri prevrátení štvorkolky v Turzovke, previezli leteckí záchranári do nemocnice.

Výzva na maximálnu opatrnosť v teréne

Polícia v tejto súvislosti apeluje na všetkých vodičov štvorkoliek, aby pri jazde v lesnom a náročnom teréne dodržiavali kľúčové zásady:

  • dbali na zvýšenú opatrnosť,
  • prispôsobili jazdu svojim schopnostiam a technickému stavu stroja,
  • nepodceňovali riziká, ktoré takýto terén prináša.

„Jazda v lesnom poraste si vyžaduje maximálnu obozretnosť, keďže aj menšia chyba môže mať fatálne následky,“ dodali policajti.