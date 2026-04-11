Vo väčšine okresov Slovenska hrozí v noci zo soboty na nedeľu (12. apríla) mráz. Ten predstavuje ohrozenie pre vegetáciu. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) preto predbežne vydal od polnoci do 8:00 h pre viaceré lokality výstrahu prvého stupňa. Informoval o tom na webe.

Zasiahnuté regióny a okresy

Výstrahy sa týkajú týchto území:

  • Celý Bratislavský, Trenčiansky, Nitriansky, Trnavský a Košický kraj.
  • Väčšina okresov v Prešovskom a Banskobystrickom kraji.
  • Okresy Bytča a Žilina.

Teploty klesnú pod nulu, vegetácia je v ohrození

„Vo výške dvoch metrov nad povrchom sa očakáva dosiahnutie minimálnej teploty vzduchu -1 až -6 °C. Očakávaný mráz v dvoch metroch nie je v danej ročnej dobe a oblastiach zriedkavý a môže poškodiť vegetáciu,“ upozornili meteorológovia.