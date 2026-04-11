Vo väčšine okresov Slovenska hrozí v noci zo soboty na nedeľu (12. apríla) mráz. Ten predstavuje ohrozenie pre vegetáciu. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) preto predbežne vydal od polnoci do 8:00 h pre viaceré lokality výstrahu prvého stupňa. Informoval o tom na webe.
Zasiahnuté regióny a okresy
Výstrahy sa týkajú týchto území:
- Celý Bratislavský, Trenčiansky, Nitriansky, Trnavský a Košický kraj.
- Väčšina okresov v Prešovskom a Banskobystrickom kraji.
- Okresy Bytča a Žilina.
Teploty klesnú pod nulu, vegetácia je v ohrození
„Vo výške dvoch metrov nad povrchom sa očakáva dosiahnutie minimálnej teploty vzduchu -1 až -6 °C. Očakávaný mráz v dvoch metroch nie je v danej ročnej dobe a oblastiach zriedkavý a môže poškodiť vegetáciu,“ upozornili meteorológovia.