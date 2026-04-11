Rokovania Spojených štátov a Iránu o ukončení vojny na Blízkom východe sa v sobotu začali v pakistanskom Islamabade, uviedli iránske médiá.
Stretnutia pred začiatkom rokovaní
Začiatok rokovaní, na ktorých by sa malo nájsť riešenie na trvalé ukončenie vojny, potvrdili podľa agentúry DPA aj pakistanskí predstavitelia.
Pakistanský premiér Šáhbáz Šaríf sa v sobotu ešte pred začiatkom rokovaní medzi Spojenými štátmi a Iránom v Pakistane stretol s viceprezidentom USA J. D. Vanceom a separátne prijal aj členov iránskej delegácie. Súčasťou americkej delegácie sú aj osobitný vyslanec USA Steve Witkoff a poradca a zať prezidenta USA Jared Kushner.
Zloženie iránskej delegácie a formát rozhovorov
Iránska delegácia, ktorú vedie predseda parlamentu Mohammad Báker Kálíbáf, pricestovala do Pakistanu v sobotu v skorých ranných hodinách. Okrem neho sú v nej aj:
- minister zahraničných vecí Abbás Arákčí,
- tajomník Rady pre obranu Alí Akbar Ahmadiján,
- guvernér centrálnej banky Abdolnásir Hemmatí.
Formát rozhovorov medzi americkou a iránskou delegáciou zostáva nejasný, píše agentúra AFP. V minulosti Teherán a Washington využívali metódu nepriamych rokovaní, pri ktorých sprostredkovatelia prenášali správy medzi oboma stranami.