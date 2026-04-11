Prípadná rekonštrukcia vlády je zodpovednosťou premiéra Roberta Fica (Smer-SD). Vyhlásil to líder koaličnej SNS a podpredseda Národnej rady (NR) SR Andrej Danko s tým, že predseda vlády vie, ktorí ministri „makajú“. Predpokladá, že Fico bude po schválení štátneho rozpočtu nemilosrdný ku každému ministrovi a navrhne rekonštrukciu vlády. Vyplýva to z jeho vyjadrenia v diskusnej relácii STVR Sobotné dialógy.
Hrozba personálnych zmien a kritika zdravotníctva
„Predpokladám, že premiér bude nemilosrdný po schválení štátneho rozpočtu ku každému ministrovi a navrhne rekonštrukciu vlády, pretože ako premiér bude chcieť so stranou Smer-SD vyniknúť. A preto každý z ministrov z každej inej politickej strany by sa mal mať na pozore, pretože ak premiér začal v kuloároch hovoriť o rekonštrukcii vlády, nejakým ministrom hrozí poprava,“ skonštatoval Andrej Danko. Myslí si, že predseda vlády vníma množstvo problémov. Danko v tejto súvislosti hovoril napríklad o zlom stave zdravotníctva. Mrzí ho tiež, že ministerstvo vnútra dosiaľ nezriadilo analytický tím k spisom súvisiacim s prípadom Jeffreyho Epsteina.
Postoj SaS, výhrady k memorandu a kauza Daško
Na zlyhanie štátu v zdravotníctve upozornil aj predseda opozičnej SaS a poslanec NR SR Branislav Gröhling. „V zdravotníctve musí byť poriadok, transparentnosť, sledovanie jednotlivých zdrojov,“ poznamenal. Zároveň informoval, že v prípadnej budúcej vláde bude SaS žiadať rezort zdravotníctva do svojej gescie. Vyjadril sa aj k výzve prezidenta SR Petra Pellegriniho pre politické strany na podpis memoranda, ktorým by sa zaviazali k pokračovaniu výstavby strategických nemocníc aj po ďalších voľbách do NR SR. Pýta sa, prečo hlava štátu neiniciovala memorandum, keď sa výstavba začala a boli tam rôzne pochybenia.
Rozprávali sa tiež o vzťahoch v koalícii i opozícii. Gröhling do budúcej vlády jasne odmieta niektorých partnerov:
- Opätovne vylúčil povolebnú spoluprácu s Hlasom-SD, pričom poukázal na kauzy strany.
- Za stabilného partnera nepovažuje ani Hnutie Slovensko.
Dotkli sa i zistení SaS, že rodina splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity Alexandra Daška má mať prospech z eurodotácií. Danko reagoval, že ak sa ukáže, že Daško rozhodol o peniazoch pre blízkeho príbuzného, mal by „zajtra odísť“. „Predseda vlády má zistiť, či pán Daško nahral peniaze svojej rodine, ak to tak urobil, ja poznám premiéra, premiér bude nemilosrdne konať,“ doplnil.
Rozdielne pohľady na maďarské voľby
Témou boli aj parlamentné voľby v Maďarsku, ktoré sa uskutočnia v nedeľu 12. apríla. Obaja kritizovali kampaň. Gröhling za lepšiu voľbu považuje predsedu opozičnej strany TISZA Pétera Magyara. Argumentoval, že v prípade výhry úradujúceho premiéra Viktora Orbána (Fidesz) by Maďarsko naďalej upadalo. Danko si zase myslí, že prípadná výhra Magyara bude znamenať zhoršenie slovensko-maďarských vzťahov. „Liberalizmus má ruka v ruke jednu vlastnosť, a to vyvolávať konflikt,“ okomentoval. Zdôraznil však, že treba rešpektovať výsledky volieb.