Bývalý český premiér a predseda hnutia ANO Andrej Babiš podporil v sobotu pred parlamentnými voľbami v Maďarsku premiéra Viktora Orbána, ktorý sa so svojou stranou Fidesz uchádza o piate funkčné obdobie po sebe.
Výzva na voľbu stability a vyrovnaný súboj
Orbán podľa Babiša vždy bojoval za silnejšiu Európu a maďarské národné záujmy. „V búrlivých časoch je voľba stability a osvedčeného vedenia dôležitejšia než kedykoľvek predtým,“ napísal v sobotu Andrej Babiš v príspevku na sieti X.
Nedeľňajšie voľby v Maďarsku rozhodnú o tom, či Viktor Orbán zostane na čele krajiny, alebo ho vystrieda jeho niekdajší spolupracovník a v súčasnosti hlavný oponent Péter Magyar. Premiér tentoraz nie je považovaný za favorita. Prieskumy naznačujú, že by jeho Fidesz mohol prehrať. Ani zväčšujúci sa náskok Magyarovej opozičnej strany Tisza v prieskumoch by však podľa niektorých pozorovateľov nemusel stačiť na odstavenie doterajšieho hegemóna maďarskej politiky od moci.
Témy kampane: Suverenita verzus reformy
Hlavní politickí rivali sa v kampani sústredia na odlišné priority:
- Vládna strana Fidesz stavia svoju kampaň predovšetkým na témach suverenity, odporu voči migrácii a kritike Európskej únie, pričom dôraz kladie na stabilitu a kontinuitu.
- Péter Magyar zase sľubuje reformy, ktoré napravia vzťahy medzi Budapešťou a Bruselom, ktorý pre korupciu a rozklad právneho štátu zmrazil Maďarsku miliardy z eurofondov.
Opozícia sa tiež snaží mobilizovať voličov kritikou stavu právneho štátu, korupcie a ekonomických problémov, ako je inflácia či životné náklady. Významnú úlohu v kampani hrá aj zahraničnopolitická orientácia krajiny vrátane vzťahov s Ruskom a EÚ.