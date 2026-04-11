Americké spravodajské služby v analýzach naznačujú, že Čína sa pripravuje v najbližších týždňoch dodať Iránu nové systémy protivzdušnej obrany. Pre televíznu stanicu CNN to uviedli traja ľudia oboznámení so spravodajskými informáciami. Tie zároveň napovedajú, že Teherán môže dočasné prímerie na Blízkom východe využívať ako príležitosť na doplnenie niektorých zbraňových systémov s pomocou kľúčových zahraničných partnerov.
Tajné dodávky a hrozba pre lietadlá
Dva zo zdrojov pre CNN hovorili o existujúcich náznakoch, že Peking sa snaží posielať zásielky cez tretie krajiny, aby zatajil ich skutočný pôvod. Pripravované systémy protivzdušnej obrany podľa nich zahŕňajú:
- prenosné protilietadlové rakety odpaľované z ramena (známe ako MANPADS),
- zbrane fungujúce na princípe protitankových striel,
- zariadenia, ktoré predstavujú hrozbu najmä pre nízko letiace vojenské lietadlá.
Čínsky systém protivzdušnej obrany QianWei-12 (QW-12) zostrelil bezpilotné lietadlo vybavené návnadovým systémom.
Reakcia Pekingu a diplomatické napätie
Hovorca čínskeho veľvyslanectva vo Washingtone na túto správu reagoval odmietavo: „Čína nikdy neposkytla zbrane žiadnej strane konfliktu, tieto informácie nie sú pravdivé. Vyzývame americkú stranu, aby sa zdržala nepodložených obvinení, škodlivého spájania súvislostí a senzáciechtivosti.“
Dodávky systémov MANPADS Teheránu by znamenali eskaláciu čínskej podpory tejto krajine od začiatku spoločnej vojenskej operácie USA a Izraela proti Iránu, pripomína CNN. Išlo by o provokatívny krok, keďže Peking uviedol, že pomohol sprostredkovať dohodu o prímerí, ktorá začiatkom tohto týždňa vojnu pozastavila. Prezident Spojených štátov Donald Trump sa má zase začiatkom budúceho mesiaca stretnúť v Pekingu s prezidentom Si Ťin-pchingom.
Zostrelená stíhačka a technológie dvojitého použitia
Trump v pondelok naznačil, že stíhačka F-15 zostrelená minulý týždeň nad Iránom bola zasiahnutá „ručnou, z ramena odpaľovanou tepelne navádzanou raketou“, pričom Teherán uviedol, že použil „nový“ systém protivzdušnej obrany. Nie je však jasné, či išlo o zariadenie čínskej výroby.
Ako uvádza CNN, čínske spoločnosti naďalej predávajú Iránu sankcionované technológie dvojitého použitia, ktoré mu umožňujú pokračovať vo výrobe zbraní a zlepšovať navigačné systémy. Priame dodávky zbraňových systémov zo strany čínskej vlády by však predstavovali novú úroveň podpory.