Ukrajina bude dodržiavať veľkonočné prímerie, ktoré má nadobudnúť platnosť v sobotu popoludní, a na akékoľvek jeho porušenie zo strany Ruska odpovie „striktne rovnakým spôsobom“, uviedol v sobotu ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.
Podmienky dodržania pokoja zbraní
„Ukrajina bude prímerie dodržiavať a odpovedať bude striktne rovnakým spôsobom. Absencia ruských úderov zo vzduchu, zo zeme a z mora bude znamenať, že z našej strany nepríde žiadna odozva,“ napísal Volodymyr Zelenskyj v príspevku na sociálnej sieti X.
Harmonogram a predchádzajúce skúsenosti
Pokoj zbraní v bojoch na Ukrajine počas osláv pravoslávnej Veľkej noci by mal mať podľa dohôd nasledujúci harmonogram:
- Začiatok: v sobotu 11. apríla o 16.00 h moskovského času (15.00 h SELČ).
- Koniec: o polnoci 12. apríla (23.00 h SELČ).
Počas veľkonočného prímeria, ktoré vlani nariadil ruský prezident Vladimir Putin, hlásili obe strany konfliktu jeho viaceré porušenia, pripomína agentúra DPA.