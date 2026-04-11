Plat poslanca Národnej rady (NR) SR ostane v roku 2026 a následne aj v roku 2027 v rovnakej výške ako v minulom roku. V rámci konsolidačných opatrení totiž parlament ešte vlani zmrazil výšku poslaneckého platu. Zarábať tak budú naďalej takmer 6 900 eur a poslanci, ktorí žijú mimo Bratislavského kraja, dostávajú celkovo vyše 7 300 eur. Výška platu poslanca je zverejnená na webe NR SR. Plat poslanca určuje zákon o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov SR.
Zloženie poslaneckého platu a náhrady
Poslanec má podľa zákona nárok na základný plat vo výške trojnásobku priemernej mesačnej mzdy za predchádzajúci rok. V roku 2025 bol určený na výšku 4 115 eur. K platu patria ešte paušálne náhrady, ich výška sa líši podľa toho, či je poslanec z Bratislavského kraja, alebo z iného:
- Pokiaľ je z Bratislavského kraja, mesačne dostáva ešte 2 744 eur.
- Poslanec z iného kraja má paušálne náhrady vo výške 3 201 eur.
Tieto sumy sa takisto určili v roku 2025. Na odmenu asistentovi a výdavky na prevádzku poslaneckej kancelárie má poslanec od 1. apríla 2025 vyčlenených ešte 4 115 eur.
Zmrazenie príjmov na dva roky
V rámci zákona platí po novom ustanovenie, podľa ktorého patrí poslancovi v rokoch 2026 a 2027 plat a paušálne náhrady vo výške určenej v roku 2025. Na rovnakej úrovni ostali aj výdavky spojené s činnosťou poslaneckej kancelárie a odmeny asistentov. Opatrenie sa zatiaľ nevzťahuje na ostatných ústavných činiteľov, ktorých plat je určený osobitným mechanizmom.
Funkčné príplatky pre vedenie
Predseda a podpredsedovia parlamentu, ako aj predsedovia a podpredsedovia výborov dostávajú k platu aj funkčné príplatky, ktoré ostávajú v nezmenenej výške. Predseda NR SR má funkčný príplatok vo výške 497,91 eura, podpredseda NR SR 331,94 eura, predseda výboru 165,97 eura a podpredseda výboru NR SR 82,99 eura.